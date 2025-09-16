Башкирию накрыло бабье лето с арктическим приветом

В Башкирию пришло прохладное бабье лето. Днём воздух прогреется до +21, но ночью в отдельных районах ударят заморозки. Синоптики обещают сухую погоду до выходных, а затем снова пойдут дожди.

Осеннее тепло в Башкирии долго не продержится. К таким выводам подталкивает свежий прогноз от синоптиков из Башгидрометцентра. По их информации, уже к выходным погода вновь покажет свой капризный характер.

Причиной временного затишья стал антициклон. Однако сформировался он в северных широтах, поэтому ждать летнего тепла не приходится.

Дневные температуры по республике будут колебаться в комфортном диапазоне от +15 до +21 градуса. Ночи окажутся куда прохладнее — столбики термометров могут опуститься до +3 градусов.

Жителям восточных районов и вовсе стоит готовиться к заморозкам. Ночной холод проявит себя как в воздухе, так и на поверхности земли

В Уфе погода будет чуть мягче. За три дня воздух в столице прогреется до +18 градусов. Ночные показатели при этом опустятся до +7 или +8.

Благоприятный период закончится уже в эти выходные. В субботу небо затянут облака, а на воскресенье синоптики передают небольшой дождь.