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Башкирию накроет африканской жарой с ливнями и грозами

©allbashkiria

Республику Башкортостан ожидает необычное лето: теплое, но с обильными осадками. Об этом 2 июня сообщил Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, июнь в регионе будет теплее обычного на один градус. Средняя температура воздуха достигнет +18,4°C. В конце мая жители республики уже почувствовали приближение жаркого сезона столбики термометров поднимались до +31°C.

Однако синоптики предупреждают о переменчивости погодных условий. В начале июня к территории Башкортостана приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет грозовые ливни, порывистый ветер и град. Уже во вторник, 3 июня, температурные показатели могут заметно снизиться.

По прогнозам специалистов, количество осадков в текущем месяце будет соответствовать климатической норме. Исключение составят южные районы республики, где дождей выпадет меньше обычного. Стандартный показатель составляет 50-70 миллиметров за месяц.

погода в Башкирии
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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