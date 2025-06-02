Башкирию накроет африканской жарой с ливнями и грозами

Республику Башкортостан ожидает необычное лето: теплое, но с обильными осадками. Об этом 2 июня сообщил Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, июнь в регионе будет теплее обычного на один градус. Средняя температура воздуха достигнет +18,4°C. В конце мая жители республики уже почувствовали приближение жаркого сезона столбики термометров поднимались до +31°C.

Однако синоптики предупреждают о переменчивости погодных условий. В начале июня к территории Башкортостана приблизится холодный атмосферный фронт. Он принесет грозовые ливни, порывистый ветер и град. Уже во вторник, 3 июня, температурные показатели могут заметно снизиться.

По прогнозам специалистов, количество осадков в текущем месяце будет соответствовать климатической норме. Исключение составят южные районы республики, где дождей выпадет меньше обычного. Стандартный показатель составляет 50-70 миллиметров за месяц.