Башкирию на выходных зальет дождями

Башгидрометцентр сообщил, что в ближайшие выходные в Башкирии погода будет весьма капризной — с дождями, грозами и даже градом.

Уже в пятницу дневная температура составит от +17 до +22 градусов, ветер будет южным и юго-западным умеренным. На фоне кратковременных ливней местами ожидаются грозы и град, при грозах порывы ветра могут достигнуть штормовых значений.

Суббота не принесёт особых перемен: ночью температура опустится до +10…+15, днём воздух прогреется до +16…+21. Дожди сохранятся, местами они будут сильными, с грозами и локальным градом. Ветер сменит направление с южного на западный, днём возможно усиление ветра.

Воскресенье повторит погодный сценарий: ночью +10…+15, днём до +16…+21, с кратковременными дождями, грозами и градом. Ветер сохранит умеренный западный характер с возможными шквалами.

Согласно предварительному прогнозу, следующая неделя начнется без осадков, но уже со вторника в регион вернутся дожди.

Для сравнения, в 2025 году Башгидрометцентр фиксирует тенденцию к увеличению количества грозовых дней в республике, что связано с общим изменением климата в регионе. По данным Росгидромета, за последние пять лет количество дней с осадками выросло примерно на 10%.

Когда ожидается улучшение погоды после дождливой недели

Жителям Башкирии придётся запастись терпением и отложить пляжные планы. По прогнозам синоптиков, долгожданное потепление придёт в регион не раньше начала июля, а до тех пор погода будет капризничать.

Сейчас климатическую обстановку в республике определяют скандинавские циклоны. Именно эти воздушные массы принесли с собой затяжные дожди и прохладу, которая сохранится до конца текущего месяца.

Переломный момент, по словам специалистов центра «Метео», ожидается в период со 2 по 5 июля. В это время циклоны над Баренцевым морем притормозят, открывая дорогу тёплому воздуху на Урал и в Поволжье.

Вот тогда-то, по обещаниям метеорологов, и наступит климатическая благодать. Температура воздуха подскочит до комфортных +28…+30 градусов, а небо прояснится, подарив жителям много солнечных дней.