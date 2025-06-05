Азорский антициклон принесет в Башкирию африканскую жару

На Башкирию движется Азорский антициклон — самый серьёзный игрок среди летних погодных явлений. Об этом Уфа1 рассказал синоптик центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодня, 5 июня, в республике ещё сохранится неустойчивая погода: местами возможны небольшие дожди и грозы. Но уже с пятницы всё резко поменяется.

«С пятницы в регион придет хорошая погода — на фоне области высокого давления, гребня Азорского антициклона», — пояснил Ильин.

Этот антициклон сформировался у Азорских островов в Атлантике. Пройдя через Черноморье и центральную Россию, он теперь задержался над Волгой и Башкирией. Именно летом он влияет на погоду особенно сильно.

Температура начнёт расти постепенно: сегодня ожидается +20-23°C, завтра станет еще жарче. А с 7 по 10 июня синоптики обещают по-настоящему летние значения — от +26 до +31°C. В Уфе будет +23°C, на юго-востоке прохладнее (+17-19°C), а в центре и на севере региона — до +25°C.

Дождей, вероятнее всего, не будет до 11 июня. Ветер слабый — около 4 м/с, так что жара будет ощущаться особенно сильно. 8 июня появятся облака, но осадков от них ждать не стоит.

Со второй половины следующей недели температура понизится на 3-4 градуса, а вот 11-12 июня в регион могут прийти дожди с грозами и сильным ветром до 17 м/с.