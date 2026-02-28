0
Аномальный март: в Башкирии прогнозируются ледяные дожди, перепады температур и жесткий гололед

Синоптики предупреждают жителей Башкирии о резком ухудшении погоды в первых числах марта. В республику придут ледяные дожди и температурные перепады от -13°С до +2°С. Это спровоцирует опасный гололед на трассах.
Жителей Башкортостана ожидает сложное начало весны. По данным регионального Госкомитета по ЧС и Башгидрометцентра, с 1 по 4 марта в республике прогнозируются резкие перепады температур, снежные заносы и опасный ледяной дождь.

Погода начнет портиться уже в воскресенье, 1 марта. Ночью столбики термометров по республике покажут до -8…-13°С, днем воздух прогреется до -2°С, сопровождаясь мокрым снегом. С понедельника по среду (2–4 марта) ситуация только усугубится: синоптики прогнозируют ледяные дожди, которые спровоцируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях. При этом температурные «качели» продолжатся: от ночных -9°С до дневной оттепели в +2°С. Дороги региона покроются снежным накатом и ледяной коркой.

Отметим, что ледяной дождь традиционно является самым опасным погодным явлением для башкирских автомобилистов. В такие дни на федеральных трассах М-5 «Урал» и М-7 «Волга» резко возрастает риск массовых ДТП и многокилометровых заторов, а травмпункты Уфы фиксируют кратный рост обращений пациентов с переломами лодыжек и ушибами. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям «переобуваться» по сезону, соблюдать дистанцию, а пешеходам — быть предельно осторожными.

При этом текущие температурные перепады — лишь начало. Как ранее сообщали синоптики центра «Фобос» и Башгидрометцентра, март 2026 года в Башкирии ожидается аномально теплым. Метеорологи прогнозируют, что климатическая весна придет в регион на неделю раньше обычного срока, а уже во второй половине месяца воздух может прогреться до +10 градусов.

