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+30°С на 7 дней: Башкирию ждёт аномально жаркая неделя

По информации синоптика центра «Метео» Александра Ильина, на этой неделе жителям Башкирии придётся несладко. Температура воздуха в республике повысится сразу на 5–10 градусов выше климатической нормы.
вид на город
©администрация Уфы

Главным последствием такой погоды станет высокий риск пожаров, о чём предупреждают специалисты. Слабый южный ветер лишь усилит ощущение духоты и не принесёт прохлады.

Прогнозы сулят Уфе стабильные +28–32 градуса на протяжении всей рабочей недели. Осадков до пятницы можно не ждать, небо будет лишь изредка затягиваться облаками.

В остальной части Башкирии обстановка похожая — температура уверенно перевалит за тридцатиградусную отметку. Немного легче будет дышать на востоке. В районах Белорецка и Учалов воздух прогреется до +23–28.

Небольшую передышку природа подарит только к выходным. Начиная с пятницы появится вероятность кратковременных дождей, а в воскресенье грозы станут более реальными. Ночи тоже останутся тёплыми, термометры не опустятся ниже +13–15 градусов.

Отдельный прогноз от Башгидромета есть на 12 июня. В День города уфимцам стоит готовиться к кратковременным дождям, грозам и даже локальному граду. Ветер может показать характер, усилившись до шквалистого. Днём будет чуть комфортнее: +24–29.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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