+30°С на 7 дней: Башкирию ждёт аномально жаркая неделя

По информации синоптика центра «Метео» Александра Ильина, на этой неделе жителям Башкирии придётся несладко. Температура воздуха в республике повысится сразу на 5–10 градусов выше климатической нормы.

Главным последствием такой погоды станет высокий риск пожаров, о чём предупреждают специалисты. Слабый южный ветер лишь усилит ощущение духоты и не принесёт прохлады.

Прогнозы сулят Уфе стабильные +28–32 градуса на протяжении всей рабочей недели. Осадков до пятницы можно не ждать, небо будет лишь изредка затягиваться облаками.

В остальной части Башкирии обстановка похожая — температура уверенно перевалит за тридцатиградусную отметку. Немного легче будет дышать на востоке. В районах Белорецка и Учалов воздух прогреется до +23–28.

Небольшую передышку природа подарит только к выходным. Начиная с пятницы появится вероятность кратковременных дождей, а в воскресенье грозы станут более реальными. Ночи тоже останутся тёплыми, термометры не опустятся ниже +13–15 градусов.