+30°С на 7 дней: Башкирию ждёт аномально жаркая неделя

Главным последствием такой погоды станет высокий риск пожаров, о чём предупреждают специалисты. Слабый южный ветер лишь усилит ощущение духоты и не принесёт прохлады.
Прогнозы сулят Уфе стабильные +28–32 градуса на протяжении всей рабочей недели. Осадков до пятницы можно не ждать, небо будет лишь изредка затягиваться облаками.
В остальной части Башкирии обстановка похожая — температура уверенно перевалит за тридцатиградусную отметку. Немного легче будет дышать на востоке. В районах Белорецка и Учалов воздух прогреется до +23–28.
Небольшую передышку природа подарит только к выходным. Начиная с пятницы появится вероятность кратковременных дождей, а в воскресенье грозы станут более реальными. Ночи тоже останутся тёплыми, термометры не опустятся ниже +13–15 градусов.
Отдельный прогноз от Башгидромета есть на 12 июня. В День города уфимцам стоит готовиться к кратковременным дождям, грозам и даже локальному граду. Ветер может показать характер, усилившись до шквалистого. Днём будет чуть комфортнее: +24–29.