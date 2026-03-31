+17,7°C в последние дни марта — в Башкирии установлен новый рекорд температуры

30 марта метеостанция Уфа-Дема зафиксировала абсолютный температурный максимум для этой даты — +17,7°C, превысив показатель 1951 года. Тепло выше нормы продержится в республике до конца рабочей недели.
Метеостанция Уфа-Дема 30 марта установила новый абсолютный рекорд температуры для этого календарного дня. Воздух прогрелся до +17,7°C, сообщает Башгидромет. Прежний максимум зафиксировали в 1951 году — +13,8°C. Новый показатель превысил его почти на четыре градуса.

По всей территории республики в понедельник воздух прогрелся до +12…+21°C. Самое высокое значение зарегистрировала автоматическая станция «Реветь» в Белорецком районе — +21,2°C.

Синоптики предупреждают, что температура выше нормы сохранится в регионе до конца недели. Среднесуточные значения превысят климатическую норму на 8–10 градусов.

Для Башкирии в этом году подобные рекорды стали регулярными: новые температурные максимумы фиксировались 28 и 29 марта — впервые за 75 лет.

27 марта станция «Уфа-Дема» также зафиксировала новый температурный максимум для своего календарного дня: воздух прогрелся до +18,2°C, превысив прежний рекорд 2008 года (+16,2°C). Этот мартовский рекорд стал третьим за неделю — 23 марта воздух прогрелся до +9,5°C, а 24 марта — до +11,4°C.

Специалисты центра погоды «Фобос» и региональные метеорологи ещё в феврале 2026 года прогнозировали раннюю весну в Башкирии с опережением привычных сроков на неделю. При климатической норме марта в −5,1°C фактическая температура во второй половине месяца ожидалась на уровне +11°C

Тёплая весна уже сказалась на активности клещей в регионе: паразиты, перезимовавшие под снежным покровом, пробудятся раньше обычного. Специалисты указывали: при ранней весне первые нападения на людей возможны уже в апреле, а пик активности сместится на начало или середину мая вместо привычного конца мая — июня.

