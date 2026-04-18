Зюзин жёстко ответил гендиректору «Салавата Юлаева» на слова о нечестной игре: «Такое говорит человек, далёкий от хоккея»

Известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин прокомментировал заявление гендиректора «Салавата Юлаева» Рината Баширова о нечестной победе «Локомотива» в серии плей-офф.

Воспитанник «Салавата Юлаева», известный хоккейный функционер и бывший защитник Андрей Зюзин 17 апреля публично ответил на заявление гендиректора уфимского клуба Рината Баширова, который назвал победу «Локомотива» над «Салаватом» в серии плей-офф нечестной. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

По мнению Зюзина, подобные высказывания стали следствием эйфории после победы над «Автомобилистом»:

«После яркой победы в серии с «Автомобилистом» появилась эйфория. Отсюда реакция на «баранку» от «Локомотива» — обвинения в нечестной игре».

Зюзин поставил под сомнение компетентность Баширова в хоккейных вопросах:

«Такое мог сказать только дилетант — человек, далёкий от хоккея. О какой нечестной игре может идти речь, если чемпион доминировал во всех линиях и во всех матчах?».

Функционер также противопоставил инфраструктуру двух клубов. У ярославцев, по его словам, выстроена рабочая вертикаль и одна из сильнейших молодёжных школ страны. В системе же «Салавата» ситуация иная: «Торос» занял 18-е место в чемпионате ВХЛ, а «Толпар» выбыл от «Авто» в первом же раунде.

Отдельно Зюзин затронул тему обращения клуба со своими воспитанниками:

«Если «Локомотив» находит возможность оставлять своих талантов и комплектоваться на их основе, у нас воспитанники разбегаются ещё до МХЛ или выставляются на обмен, как Аймурзин, за которого получили лишь Самонова».

Напомним, 15 апреля гендиректор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал вылет команды, написав в своём телеграм-канале:

«Это нечестная игра. «Локомотиву» — дальнейших успехов».

Уфимцы в четырёх матчах серии забросили лишь две шайбы при счёте 0:1, 0:2, 2:3 и 0:4.

Ещё в ходе серии Баширов выступал с более широкими претензиями: он заявлял, что «Локомотив» обязан перераспределить кадровый ресурс в пользу конкурентов, а также высказывался против существования в КХЛ клубов без явных слабых мест.

«Локомотив» начал серию второго раунда с двух сухих домашних побед — 1:0 и 2:0. Вратарь ярославцев Даниил Исаев за первые 120 минут не пропустил ни одной шайбы. В третьем матче форвард «Салавата» Евгений Кузнецов на 13-й минуте получил травму после силового приёма и покинул лёд на носилках.