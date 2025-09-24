0
4 часа
Спорт

Звезда «Салавата Юлаева» взбунтовался против сделки с принципиальным соперником

Американский нападающий Александр Хмелевский отказывается играть за «Ак Барс». Его обменяли из «Салавата Юлаева», но сам игрок хочет в омский «Авангард».
александр хмелевский
Фото: rutube

Александр Хмелевский, похоже, не собирается паковать чемоданы в Казань. Форвард устроил демарш после официального обмена из «Салавата Юлаева» в «Ак Барс». Информацию об этом, по данным портала Prufy.ru, распространили журналист Алексей Шевченко и телеграм-канал «Бес проката». Игрок ясно дал понять, что не намерен заключать соглашение с новой командой.

Желание у хоккеиста совсем другое — продолжить карьеру в омском «Авангарде». Именно этот клуб изначально считался главным претендентом на американца. Омичи даже намекали на скорый переход в своих соцсетях, опубликовав пост со шмелём, что было явной отсылкой к прозвищу спортсмена.

Однако хоккейная санта-барбара закрутилась в другую сторону. 23 сентября было официально объявлено о сделке с казанцами. Уфимский клуб получил за своего бывшего лидера компенсацию в 230 миллионов рублей и защитника Уайатта Калинюка в придачу.

В «Авангарде» таким поворотом остались недовольны. Генеральный менеджер омичей Алексей Сопин заявил, что их финальное предложение было щедрее, чем у «Ак Барса». Но «Салават», видимо, проявил принципиальность, отдав своего лучшего центрального нападающего именно в стан «зелёного дерби».

Теперь ситуация зависла в воздухе. Сам Хмелевский отказывается от контракта, а «Ак Барс» рискует остаться без дорогостоящего новичка. В случае неявки в расположение казанской команды игроку может грозить спортивная дисквалификация.

