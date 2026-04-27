0
2 часа
Спорт

Зоркин продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» до конца сезона-2027/28

«Салават Юлаев» официально продлил соглашение с защитником Никитой Зоркиным. 25-летний хоккеист выступает за уфимский клуб с 2023 года.
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» заключил новое соглашение с защитником Никитой Зоркиным. Об этом сообщил «Матч ТВ». Хоккеист продолжит выступать в Уфе до завершения сезона-2027/28.

25-летний Зоркин провёл минувший регулярный чемпионат в числе стабильных исполнителей оборонительной линии. За 54 игры он набрал девять очков по системе «гол плюс пас» — пять заброшенных шайб и четыре результативные передачи, — при показателе полезности +6. В шести матчах плей-офф добавил ещё два очка (0+2).

В системе «Салавата» защитник находится с 2023 года. До этого он успел поиграть в КХЛ за петербургский СКА, «Сочи» и белорусское минское «Динамо».

Напомним, в сезоне 2025/2026 Никита Зоркин оформил первый дубль в карьере в КХЛ: 5 января в домашней встрече «Салавата Юлаева» против «Нефтехимика» (2:1). После матча сам хоккеист отметил:

«Да, я забил два гола, но такого «вау», если честно, не испытал. Я просто хотел, чтобы мы выиграли».

В серии плей-офф второго раунда против «Локомотива» Зоркин из-за пневмонии не сыграл ни одного матча. Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов на итоговой пресс-конференции сезона заявил:

«Если бы Зора [Никита Зоркин] был цел, мы бы покусались».

За сезон 2022/2023 в минском «Динамо» Зоркин провёл 18 матчей и набрал 7 очков (6+1). В «Сочи» в сезоне 2021/2022 — 37 матчей и 2 очка (0+2).

К слову, хоккеист начинал профессиональную карьеру в системе СКА с сезона 2018/2019, выступая за фарм-клубы «СКА-Варяги» и «СКА-1946» в МХЛ, а также за «СКА-Неву» в ВХЛ, и дебютировал за основную команду КХЛ осенью 2020 года.

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.