Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

В понедельник, 5 января, «Салават Юлаев» провел первый матч 2026 года на домашней арене, обыграв нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. Результат встречи определил защитник уфимцев Никита Зоркин, забросивший обе шайбы своей команды.

Первый гол Зоркин забил на 11-й минуте с передачи Шелдона Ремпала. Во втором периоде гости сравняли счет усилиями Никиты Хоружева, однако в начале третьего периода, на 44-й минуте, Зоркин вновь вывел «Салават» вперед, установив окончательный результат.

После матча хоккеист отметил плотность игры и важность единоборств. По его словам, исход встречи решила одна шайба, а победа стала возможной благодаря меньшему количеству ошибок со стороны уфимцев.

Для 24-летнего защитника этот дубль стал первым в профессиональной карьере. Комментируя свои голы, Зоркин отметил вклад партнеров: в первом эпизоде он выделил точный пас Ремпала, а второй гол связал с удачным стечением обстоятельств после наброса.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» набрать 40 очков и закрепиться на седьмом месте в Восточной конференции. Команда сократила отставание от идущего пятым «Нефтехимика» до трех баллов. Следующий матч уфимцы проведут дома 8 января против екатеринбургского «Автомобилиста».