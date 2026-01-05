0
30 минут
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
никита зоркин
©ХК "Салават Юлаев"

В понедельник, 5 января, «Салават Юлаев» провел первый матч 2026 года на домашней арене, обыграв нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. Результат встречи определил защитник уфимцев Никита Зоркин, забросивший обе шайбы своей команды.

Первый гол Зоркин забил на 11-й минуте с передачи Шелдона Ремпала. Во втором периоде гости сравняли счет усилиями Никиты Хоружева, однако в начале третьего периода, на 44-й минуте, Зоркин вновь вывел «Салават» вперед, установив окончательный результат.

После матча хоккеист отметил плотность игры и важность единоборств. По его словам, исход встречи решила одна шайба, а победа стала возможной благодаря меньшему количеству ошибок со стороны уфимцев.

Для 24-летнего защитника этот дубль стал первым в профессиональной карьере. Комментируя свои голы, Зоркин отметил вклад партнеров: в первом эпизоде он выделил точный пас Ремпала, а второй гол связал с удачным стечением обстоятельств после наброса.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» набрать 40 очков и закрепиться на седьмом месте в Восточной конференции. Команда сократила отставание от идущего пятым «Нефтехимика» до трех баллов. Следующий матч уфимцы проведут дома 8 января против екатеринбургского «Автомобилиста».

Похожие записи
0
05.01.2026
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

виктор козлов
Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
0
05.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
Уфимский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата. Решающую роль сыграл защитник Никита Зоркин, забивший два гола. Встреча завершилась со счетом 2:1.
0
05.01.2026
Спорт

Евгений Кузнецов официально перешел в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева». Уфимский клуб забрал нападающего с драфта отказов, действующий контракт хоккеиста сохраняется.
0
04.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с экс-нападающим «Сибири» Бутузовым

Владимир Бутузов
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально заключил полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым до конца сезона 2025/26.
0
03.01.2026
Спорт

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Клуб официально инициировал процедуру перехода, забрав хоккеиста из списка отказов.
0
30.12.2025
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата Юлаева» с минским «Динамо»: «Бились до конца»

виктор козлов
Уфимский клуб уступил дома соперникам из Минска со счетом 2:3, но заработал одно очко. Главный тренер Виктор Козлов раскритиковал команду за провал во втором периоде, сравнив игру в обороне с «подставкой» в бильярде.
0
30.12.2025
Спорт

Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл минскому «Динамо» 2:3 в овертайме на домашнем льду. Хозяева отыгрались с 0:2 в третьем периоде, но пропустили решающую шайбу в большинстве гостей на 61-й минуте и получили только одно очко вместо двух.
0
30.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком недели КХЛ

александр жаровский
Восемнадцатилетний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком 15-й игровой недели КХЛ. Это уже третья подобная награда форварда в текущем сезоне, пишет Sport24.
