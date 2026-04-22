Спорт

«Ждите»: агент Кузнецова рассказал о будущем игрока в «Салавате Юлаеве»

Агент нападающего «Салавата Юлаева» Шуми Бабаев рассказал «Матч ТВ» о переговорах по контракту Евгения Кузнецова с уфимским клубом.
Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов заинтересован в продолжении карьеры в уфимском клубе, однако конкретных переговоров по новому соглашению пока не было. Об этом заявил его представитель Шуми Бабаев в беседе с «Матч ТВ».

«Евгений заинтересован, но пока никаких разговоров на этот счет нет. Предварительный разговор был, но пока на паузе история. Ждите», — сообщил агент.

В регулярном чемпионате Кузнецов провёл за Уфу 19 матчей и набрал 18 очков (6 голов + 12 передач). В плей-офф в семи встречах добавил ещё 2 очка (1+1).

Напомним, 33-летний нападающий перешёл в «Салават Юлаев» в январе 2026 года, подписав контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» забрал Кузнецова из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Как сообщало РИА Новости, агент нападающего Шуми Бабаев уточнил, что именно Кузнецов сам попросил выставить его на драфт отказов.

21 апреля 2026 года «Салават Юлаев» провёл итоговую пресс-конференцию, на которой генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов подвели итоги сезона. Вопрос о будущем Кузнецова был в числе ключевых тем — Козлов заявил, что решение будет принимать сам хоккеист.

В плей-офф сезона-2025/2026 «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда, где уступил «Локомотиву» со счётом 0–4 в серии. В третьем матче этого противостояния Кузнецов получил травму после силового приёма и покинул лёд на носилках.

21.04.2026
Гендиректор «Салавата Юлаева»: Панин продолжит сезон несмотря на критику после плей-офф

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов на итоговой пресс-конференции 21 апреля подтвердил, что 40-летний защитник Григорий Панин продолжит выступления за уфимский клуб.
21.04.2026
«Салават Юлаев» оказался в числе худших по большинству. Козлов объяснил почему

Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов на итоговой пресс-конференции объяснил, почему игра в большинстве в текущем сезоне оказалась слабее прошлогодней и исключил появление отдельного специалиста по этому компоненту.
21.04.2026
«Решение за ним»: Козлов — о будущем Кузнецова в «Салавате Юлаеве»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на итоговой пресс-конференции сезона оценил вклад нападающего Евгения Кузнецова в игру команды и обозначил позицию клуба по поводу возможного продолжения сотрудничества с форвардом.
21.04.2026
«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.
21.04.2026
Панин остаётся, Ремпал под вопросом: руководство «Салавата Юлаева» раскрыло трансферные планы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о продлении контрактов, переговорах с ключевыми игроками и интересе клубов НХЛ к Жаровскому и Вязовому.
21.04.2026
«Плевать»: Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов ответил на критику фанатов «Локомотива»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что его публикация о нечестной игре в КХЛ не была направлена против болельщиков «Локомотива», и добавил, что их реакция ему безразлична.
20.04.2026
У нападающего «Салавата Юлаева» диагностировали двустороннюю пневмонию во время лечения сотрясения

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов попал в больницу после травмы в матче плей-офф и неожиданно узнал о двусторонней пневмонии — хоккеист рассказал об этом в шоу капитана команды Григория Панина.
