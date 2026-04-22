«Ждите»: агент Кузнецова рассказал о будущем игрока в «Салавате Юлаеве»

Агент нападающего «Салавата Юлаева» Шуми Бабаев рассказал «Матч ТВ» о переговорах по контракту Евгения Кузнецова с уфимским клубом.

Форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов заинтересован в продолжении карьеры в уфимском клубе, однако конкретных переговоров по новому соглашению пока не было. Об этом заявил его представитель Шуми Бабаев в беседе с «Матч ТВ».

«Евгений заинтересован, но пока никаких разговоров на этот счет нет. Предварительный разговор был, но пока на паузе история. Ждите», — сообщил агент.

В регулярном чемпионате Кузнецов провёл за Уфу 19 матчей и набрал 18 очков (6 голов + 12 передач). В плей-офф в семи встречах добавил ещё 2 очка (1+1).

Напомним, 33-летний нападающий перешёл в «Салават Юлаев» в январе 2026 года, подписав контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» забрал Кузнецова из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Как сообщало РИА Новости, агент нападающего Шуми Бабаев уточнил, что именно Кузнецов сам попросил выставить его на драфт отказов.

21 апреля 2026 года «Салават Юлаев» провёл итоговую пресс-конференцию, на которой генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Виктор Козлов подвели итоги сезона. Вопрос о будущем Кузнецова был в числе ключевых тем — Козлов заявил, что решение будет принимать сам хоккеист.

В плей-офф сезона-2025/2026 «Салават Юлаев» дошёл до второго раунда, где уступил «Локомотиву» со счётом 0–4 в серии. В третьем матче этого противостояния Кузнецов получил травму после силового приёма и покинул лёд на носилках.