Жаровский объяснил, почему уфимский «Салават Юлаев» проигрывает даже забивая

«Салават Юлаев» снова проиграл, на этот раз «Металлургу» со счётом 4:6, и оказался на последнем месте. Форвард Александр Жаровский считает, что с такой обороной побед не видать, но уныния в команде нет.

Очередным поражением закончился матч для уфимского «Салавата Юлаева». На этот раз команда уступила дома «Металлургу» со счётом 4:6. После игры нападающий Александр Жаровский попытался найти в проигрыше хоть какие-то плюсы.

По словам форварда, забрасывать четыре шайбы за игру — это солидно, но абсолютно бессмысленно, если ты пропускаешь больше. Побеждать коллектив обязан, когда атака демонстрирует такую результативность. Жаровский считает, что корень всех бед команды сейчас кроется в слабой игре у своих ворот.

Свой гол, который точно украсил встречу, хоккеист оценил довольно скромно. Он пояснил, что просто удачно выкатился на ударную позицию и партнёры снабдили его точным пасом. Личная статистика, по мнению игрока, отходит на второй план, когда команде как воздух нужны победы.

Несмотря на незавидное последнее место в турнирной таблице, гнетущей обстановки в раздевалке, по его словам, нет. Жаровский заверил, что упаднических настроений никто не допускает. При этом все игроки отлично понимают серьёзность ситуации и ищут пути её исправления.