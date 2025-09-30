0
16 часов
Спорт

Жаровский объяснил, почему «Салават Юлаев» тонет на старте КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал, почему команда провалила старт сезона. По его словам, главные проблемы — реализация и ошибки в защите.
хоккеист Даниил Алалыкин
©ХК "Салават Юлаев"

Шесть поражений подряд и последнее место на Востоке — так «Салават Юлаев» начал новый сезон, чем изрядно расстроил фанатов. Форвард команды Александр Жаровский прокомментировал ситуацию для Russia-Hockey.ru, объяснив, что происходит в раздевалке. По его мнению, паники нет, но есть над чем работать.

После летних кадровых потерь и ухода ключевых игроков многие предрекали уфимцам трудный старт. Сам Жаровский от прогнозов уклоняется, но уверяет: команда впахивала на предсезонке. Нагрузки были серьёзные, и все понимали, что придётся выкладываться на двести процентов.

В чем же корень зла? По словам хоккеиста, тренерский штаб уже разложил всё по полочкам. Во-первых, нужно срочно чинить прицел и забивать голы. Моментов создают достаточно, а вот с реализацией — беда. Во-вторых, пора прекратить «привозить» себе шайбы и начать играть в обороне проще и надёжнее.

Несмотря на серию неудач, атмосфера в команде рабочая. Жаровский говорит, что уныния нет, все понимают — сезон длинный, и главные битвы ещё впереди.

Команда потерпела несколько обидных поражений с минимальным счетом, в том числе проиграв «Сибири» по буллитам. А последняя домашняя игра против «Авангарда» 27 сентября закончилась разгромом 2:5.

Похожие записи
0
30.09.2025
Спорт

«Авангард» упустил Хмелевского из-за молчания руководства «Салавата Юлаева»

александр хмелевский
Генменеджер «Авангарда» раскрыл детали сорвавшегося трансфера Хмелевского. Омичи предлагали больше денег, но уфимский клуб перестал выходить на связь, а потом обменял форварда в «Ак Барс», заявив, что уже поздно.
-1
28.09.2025
Спорт

Козлов честно рассказал о проблемах «Салавата Юлаева» в игре с «Авангардом»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил причины поражения от омского «Авангарда» и рассказал о проблемах команды в обороне.
0
28.09.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский объяснил, почему дебютный гол не принёс ему радости

хоккеисты
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал разгромное поражение от «Авангарда» со счётом 2:5. Спортсмен признался, что личный успех в виде первого гола в КХЛ не смог скрасить общую неудачу команды.
0
28.09.2025
Спорт

Защитник «Салавата Юлаева» Калинюк объяснил неудачный дебют сложной адаптацией

хоккеисты
Американский защитник откровенно рассказал о сложностях адаптации в уфимском клубе после крупного поражения от «Авангарда».
0
26.09.2025
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» усилился двукратным чемпионом КХЛ

хоккеисты Хохлачев и Берлев
«Салават Юлаев» пытается выбраться из кризиса, подписывая пробные контракты с форвардами Александром Хохлачевым и Антоном Берлевым.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.