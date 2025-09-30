Жаровский объяснил, почему «Салават Юлаев» тонет на старте КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал, почему команда провалила старт сезона. По его словам, главные проблемы — реализация и ошибки в защите.

Шесть поражений подряд и последнее место на Востоке — так «Салават Юлаев» начал новый сезон, чем изрядно расстроил фанатов. Форвард команды Александр Жаровский прокомментировал ситуацию для Russia-Hockey.ru, объяснив, что происходит в раздевалке. По его мнению, паники нет, но есть над чем работать.

После летних кадровых потерь и ухода ключевых игроков многие предрекали уфимцам трудный старт. Сам Жаровский от прогнозов уклоняется, но уверяет: команда впахивала на предсезонке. Нагрузки были серьёзные, и все понимали, что придётся выкладываться на двести процентов.

В чем же корень зла? По словам хоккеиста, тренерский штаб уже разложил всё по полочкам. Во-первых, нужно срочно чинить прицел и забивать голы. Моментов создают достаточно, а вот с реализацией — беда. Во-вторых, пора прекратить «привозить» себе шайбы и начать играть в обороне проще и надёжнее.

Несмотря на серию неудач, атмосфера в команде рабочая. Жаровский говорит, что уныния нет, все понимают — сезон длинный, и главные битвы ещё впереди.

Команда потерпела несколько обидных поражений с минимальным счетом, в том числе проиграв «Сибири» по буллитам. А последняя домашняя игра против «Авангарда» 27 сентября закончилась разгромом 2:5.