Жаровский — о победе над «Шанхаем»: первая шайба придала уверенности

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (5:3) и объяснил спад команды в третьем периоде.

«Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений домашней победой над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 15 марта в Уфе. Форвард Александр Жаровский, набравший два очка, отметил значимость раннего гола.

«Быстрая шайба придала уверенности», — заявил он.

Уже на второй минуте Егор Сучков открыл счёт с передачи Жаровского. К середине третьего периода хозяева вели, однако гости сократили отставание двумя голами подряд. По словам Жаровского, команда «немного подрасслабилась, что нельзя было делать».

Говоря о сопернике с большим числом североамериканских легионеров, Жаровский отметил:

«Может быть, они чуть-чуть пожёстче играли, вступали в единоборства. Но всё нормально».

Победа позволила уфимцам набрать ход перед стартом плей-офф Кубка Гагарина.

Три поражения подряд перед матчем с «Шанхаем»

Напомним, «Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ ещё 5 марта, обыграв «Амур» со счётом 4:1 в Хабаровске и набрав 70 очков после 63 матчей. Однако после этого команда потерпела три поражения подряд: 7 марта — от «Амура» (3:6), 11 марта — от «Металлурга» (1:2 ОТ), 13 марта — от московского «Динамо» (2:3 Б).

«Шанхайские Драконы» (бывший «Куньлунь Ред Стар», переименованный перед сезоном 2025/2026) к моменту матча в Уфе проиграли пять встреч подряд. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 завершится 20 марта, плей-офф стартует 23 марта.

«Салават Юлаев» — 5-е место в Восточной конференции с 74 очками

По данным турнирной таблицы КХЛ, после 66 матчей «Салават Юлаев» занимает 5-е место в Восточной конференции с 74 очками (25 побед в основное время, 4 — в овертайме, 5 — по буллитам) при разнице шайб 175–170.

Жаровский: 38 очков в сезоне и 20-е место среди проспектов НХЛ

Согласно статистике официального сайта ХК «Салават Юлаев», 19-летний Александр Жаровский провёл 56 матчей в сезоне 2025/2026, набрав 38 очков (14 голов + 24 передачи). Он вошёл в рейтинг главных проспектов НХЛ, заняв 20-е место — права на игрока принадлежат «Монреалю». В матче против «Шанхайских Драконов» также забили Сучков, Ремпал, Родевальд и Броссо.