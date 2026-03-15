Жаровский — о победе над «Шанхаем»: первая шайба придала уверенности

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (5:3) и объяснил спад команды в третьем периоде.
Александр Жаровский
«Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений домашней победой над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 15 марта в Уфе. Форвард Александр Жаровский, набравший два очка, отметил значимость раннего гола.

«Быстрая шайба придала уверенности», — заявил он.

Уже на второй минуте Егор Сучков открыл счёт с передачи Жаровского. К середине третьего периода хозяева вели, однако гости сократили отставание двумя голами подряд. По словам Жаровского, команда «немного подрасслабилась, что нельзя было делать».

Говоря о сопернике с большим числом североамериканских легионеров, Жаровский отметил:

«Может быть, они чуть-чуть пожёстче играли, вступали в единоборства. Но всё нормально».

Победа позволила уфимцам набрать ход перед стартом плей-офф Кубка Гагарина.

Три поражения подряд перед матчем с «Шанхаем»

Напомним, «Салават Юлаев» обеспечил себе выход в плей-офф КХЛ ещё 5 марта, обыграв «Амур» со счётом 4:1 в Хабаровске и набрав 70 очков после 63 матчей. Однако после этого команда потерпела три поражения подряд: 7 марта — от «Амура» (3:6), 11 марта — от «Металлурга» (1:2 ОТ), 13 марта — от московского «Динамо» (2:3 Б).

«Шанхайские Драконы» (бывший «Куньлунь Ред Стар», переименованный перед сезоном 2025/2026) к моменту матча в Уфе проиграли пять встреч подряд. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 завершится 20 марта, плей-офф стартует 23 марта.

«Салават Юлаев» — 5-е место в Восточной конференции с 74 очками

По данным турнирной таблицы КХЛ, после 66 матчей «Салават Юлаев» занимает 5-е место в Восточной конференции с 74 очками (25 побед в основное время, 4 — в овертайме, 5 — по буллитам) при разнице шайб 175–170.

Жаровский: 38 очков в сезоне и 20-е место среди проспектов НХЛ

Согласно статистике официального сайта ХК «Салават Юлаев», 19-летний Александр Жаровский провёл 56 матчей в сезоне 2025/2026, набрав 38 очков (14 голов + 24 передачи). Он вошёл в рейтинг главных проспектов НХЛ, заняв 20-е место — права на игрока принадлежат «Монреалю». В матче против «Шанхайских Драконов» также забили Сучков, Ремпал, Родевальд и Броссо.

Похожие записи
Козлов после победы над «Шанхайскими Драконами»: «Ребята бились до конца»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» 5:3 и рассказал о состоянии Евгения Кузнецова.
«Салават Юлаев» прервал серию поражений разгромом «Шанхайских Драконов» в Уфе — 5:3

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 15 марта, прервав серию из трёх поражений подряд.
«Салават Юлаев» проиграл «Динамо» в серии буллитов

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» со счётом 2:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 13 марта. Уфимцы дважды вели в счёте, но не сумели удержать преимущество.
«Всё было скомкано»: Козлов объяснил, почему «Салават» уступил лидеру КХЛ в овертайме

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче с «Металлургом» (1:2 ОТ) — похвалил первый период, но признал проблемы с дисциплиной и реализацией большинства.
Панин: перелёт с Дальнего Востока сказался на игре «Салавата» в матче с «Металлургом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин объяснил причины поражения от «Металлурга» в овертайме — команда не восстановилась после дальневосточного выезда.
«Дисциплина должна быть лучше»: Козлов о проигрыше «Салавата Юлаева» в Хабаровске

Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов объяснил поражение от «Амура» со счётом 3:6 частыми удалениями и усталостью от длительного выезда.
