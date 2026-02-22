0
4 часа
Спорт

Жаровский назвал удаления основной причиной поражения «Салавата Юлаева» в игре со «Спартаком»

Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский прокомментировал проигрыш «Спартаку» со счётом 3:5 и рассказал о своём голе, забитом в день рождения.
Александр Жаровский
©ХК "Салават Юлаев"

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский высказался о матче со «Спартаком», который уфимцы проиграли со счётом 3:5. По словам хоккеиста, частые удаления сказались на ходе встречи. Соперник несколько раз получил численное преимущество и реализовал его.

Жаровский отметил, что игра совпала с его днём рождения. Нападающий забросил шайбу, однако командное поражение перечеркнуло личное достижение. Голевой атаке предшествовала передача Шелдона в нижнюю зону, после чего Жаровский занял свободную позицию и поразил пустые ворота.

Отвечая на вопрос о пропущенном голе за 0,3 секунды до конца стартового периода, хоккеист не назвал его переломным. По мнению Жаровского, команде следовало продолжать выполнять тренерский план вне зависимости от этого эпизода. При этом не всё в игре уфимцев сработало так, как планировалось.

«Салават Юлаев» начал встречу удачно — подопечные Виктора Козлова открыли счёт. Однако затем москвичи перехватили инициативу и переломили ход матча.

