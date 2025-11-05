«Зелёный навсегда»: Самонов из Уфы трогательно попрощался с фанатами

Голкипер Александр Самонов сменил "Салават Юлаев" на ЦСКА и обратился к уфимским фанатам. Говорит, что «зелёный навсегда», благодарит за всё и называет болельщиков сумасшедше классными.

Вратарь Александр Самонов, теперь уже бывший игрок уфимского «Салавата Юлаева», обратился к болельщикам с открытым письмом. Пресс-служба клуба опубликовала его тёплые слова после того, как голкипер был обменян в столичный ЦСКА.

Сам трансфер состоялся в воскресенье, а уфимский клуб получил за своего игрока денежную компенсацию. По словам агента хоккеиста, предложение от московских «армейцев» оказалось самым выгодным для «Салавата». Так 30-летний голкипер покинул команду, в которой выступал с сезона 2023/24.

В своём послании Самонов от всего сердца поблагодарил фанатов за веру, энергию, тепло и доброту. Спортсмен заявил, что для него было огромной честью играть в таком дружном коллективе с «сумасшедше классными» болельщиками. Он попросил их и дальше так же душевно поддерживать команду.

Завершил своё обращение вратарь фразой, которая уже стала крылатой: «Зелёный однажды, зелёный навсегда». Так он намекнул, что всегда будет помнить время, проведённое в Уфе.

Статистика голкипера в текущем сезоне была не самой блестящей. В 13 матчах за «Салават» он одержал всего три победы, отражая 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,05.

Пока Самонов прощается, команда уже живёт дальше. «Салават Юлаев» отправился на выездную серию матчей против «Барыса» и «Нефтехимика». Место в воротах теперь будут делить Семён Вязовой, Илья Коновалов и Ярослав Мозговой.

Для самого Самонова это не первый громкий переход в карьере. До «Салавата Юлаева» он успел поиграть за подмосковный «Витязь», петербургский СКА и череповецкую «Северсталь».