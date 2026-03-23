Заварухин раскрыл план «Автомобилиста» на серию с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал о ставке на оборону, скоростной игре и кадровых вопросах перед стартом плей-офф КХЛ.
Николай Заварухин
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин озвучил стратегию на первый раунд плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» 23 марта, передаёт «Чемпионат».

Тренер подчеркнул: ключ к успеху — надёжная оборона.

«Оборона побеждает в кубках, забирает серии», — заявил он.

В концовке регулярного чемпионата молодёжь из ВХЛ получила игровое время, пока лидеры восстанавливали силы. Заварухин рассчитывает, что основа подойдёт к матчам в полной готовности.

Говоря о сопернике, тренер отметил скорость уфимцев и намерение отвечать быстрым хоккеем.

«У соперника сплав опыта и молодости, но у нас тоже сильные игроки», — добавил он.

Защитник Данил Аликин тренируется и может вернуться в строй к старту серии. Ситуацию с нападающим Энтони Буше тренер комментировать отказался.

«Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 на четвёртом месте Восточной конференции с 84 очками, а «Салават Юлаев» расположился строчкой ниже, набрав 78 очков за 68 матчей. В регулярном сезоне команды встречались четыре раза: «Автомобилист» выиграл трижды (4:1, 4:2, 6:2), «Салават Юлаев» победил один раз дома (4:1), сообщает официальный сайт ХК «Салават Юлаев».

«Салават Юлаев» занял пятое место в конференции после победы над «Нефтехимиком» со счётом 3:0 18 марта. Лучшими бомбардирами уфимцев в сезоне стали Шелдон Ремпал (46 очков) и Джек Родуолд (44 очка).

В прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина «Салават Юлаев» дошёл до полуфинала, где уступил ярославскому «Локомотиву» (1–4), который впоследствии стал чемпионом, а «Автомобилист» проиграл в первом раунде «Ак Барсу» (3–4). Последний раз эти команды встречались в плей-офф в сезоне 2018/19, когда уфимцы одержали победу в серии со счётом 4–1.

