Заварухин — о провале атаки и везении соперника: «Вратарю было легко»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил причины поражения от «Салавата Юлаева» со счётом 0:1 в матче плей-офф.
Уральская команда провела встречу без реализации созданных моментов — атака работала в недостаточном объёме на протяжении большей части игры, и лишь в заключительном периоде хозяева начали действовать острее. По статистике противостояние выглядело равным, однако уфимцы оказались точнее в главный момент.

По словам Заварухина, проблема крылась в отсутствии давления перед воротами: голкипер соперника без труда отражал броски, поскольку у него не было помех.

— Не хватало трафика перед вратарем. Ему было легко отражать броски. Он здорово сегодня сыграл.

Первая пропущенная шайба не стала решающим психологическим фактором, но реализовать ответные шансы «Автомобилист» так и не смог.

Говоря о характере серии, тренер отметил высокий уровень обеих вратарских бригад и плотную игру в обороне — именно этим объясняется низкая результативность. Перед матчами в Уфе тренерский штаб изучил соперника: в первые минуты «Салават» действовал активно, а затем перестроился на удержание преимущества.

