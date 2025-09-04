Защитник «Уфы» назвал ничью с «Торпедо» потерянной победой

Футбольный клуб «Уфа» привёз из Москвы лишь одно очко. Встреча восьмого тура Первой лиги против «Торпедо» завершилась нулевой ничьей. Хотя обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице, для уфимцев этот результат стал сродни поражению.
Игра на «Арене Химки» запомнилась скорее не опасными моментами, а жёсткой борьбой и парой стычек между игроками. Герои прошлой встречи — легионеры Уильямс Чимези, Дилан Ортис и Осман Минатулаев — в этот раз отличиться не смогли. Атаки московской команды также не принесли результата.
По мнению защитника «Уфы» Евгения Шлякова, его команда была ближе к успеху. В послематчевом интервью он заявил, что уфимцы потеряли два очка, а в некоторых моментах в игру вмешивался судья. Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе был более сдержан и назвал ничью закономерным итогом.
Для «Торпедо» этот сезон складывается непросто. В прошлом году команда заняла второе место, но не смогла подняться в Премьер-лигу из-за коррупционного скандала. Сейчас же москвичи находятся в нижней части таблицы, на 16-й строчке, набрав всего пять очков.
«Уфа» с девятью очками занимает девятую позицию. Следующий матч команда проведёт 7 сентября на выезде против новороссийского «Черноморца».
За всю историю противостояний «Уфа» и «Торпедо» встречались 12 раз. Уфимцы одержали четыре победы, москвичи — всего одну, а семь игр, включая эту, завершились вничью.