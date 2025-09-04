Защитник «Уфы» назвал ничью с «Торпедо» потерянной победой

«Уфа» сыграла вничью с московским «Торпедо». Матч закончился со счётом 0:0, а защитник уфимцев Евгений Шляков считает, что команда потеряла два очка.

Футбольный клуб «Уфа» привёз из Москвы лишь одно очко. Встреча восьмого тура Первой лиги против «Торпедо» завершилась нулевой ничьей. Хотя обе команды сохранили свои позиции в турнирной таблице, для уфимцев этот результат стал сродни поражению.

Игра на «Арене Химки» запомнилась скорее не опасными моментами, а жёсткой борьбой и парой стычек между игроками. Герои прошлой встречи — легионеры Уильямс Чимези, Дилан Ортис и Осман Минатулаев — в этот раз отличиться не смогли. Атаки московской команды также не принесли результата.

По мнению защитника «Уфы» Евгения Шлякова, его команда была ближе к успеху. В послематчевом интервью он заявил, что уфимцы потеряли два очка, а в некоторых моментах в игру вмешивался судья. Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе был более сдержан и назвал ничью закономерным итогом.

Для «Торпедо» этот сезон складывается непросто. В прошлом году команда заняла второе место, но не смогла подняться в Премьер-лигу из-за коррупционного скандала. Сейчас же москвичи находятся в нижней части таблицы, на 16-й строчке, набрав всего пять очков.

«Уфа» с девятью очками занимает девятую позицию. Следующий матч команда проведёт 7 сентября на выезде против новороссийского «Черноморца».

За всю историю противостояний «Уфа» и «Торпедо» встречались 12 раз. Уфимцы одержали четыре победы, москвичи — всего одну, а семь игр, включая эту, завершились вничью.