Защитник «Салавата Юлаева» Василевский: «Никто не верил, что мы попадём в плей-офф»

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский в интервью «Чемпионату» рассказал, как уфимцам удалось преодолеть провальный старт сезона и пройти первый раунд плей-офф.

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский дал оценку выступлению клуба в сезоне КХЛ 2025/2026. Игрок высказался об этом в интервью изданию «Чемпионат».

После провального начала чемпионата, когда уфимский клуб замыкал турнирную таблицу Восточной конференции, «Салавату Юлаеву» удалось не только попасть в плей-офф, но и преодолеть первый раунд. Защитник команды Алексей Василевский назвал произошедшее неожиданным даже для самих хоккеистов.

«Кто мог подумать в начале чемпионата, после 10-15 матчей, что мы вообще сможем чего-то достичь в этом сезоне? Кто мог подумать, что мы можем в плей-офф попасть? Это вообще было сказкой! Не для нас, но для экспертов, для болельщиков. Никто не верил, что мы попадем в плей-офф, а уж тем более там пройдём первый раунд против такой хорошей команды, как «Автомобилист». Поэтому сезон можно занести в актив команде», — заявил Василевский.

По словам хоккеиста, перелом в выступлениях был обусловлен прежде всего командным духом и самоотдачей каждого игрока. Никакого секрета нет: работа в обороне, силовая борьба, игра в меньшинстве и забитые в нужный момент голы — всё это в сумме вытащило «Салават» со дна турнирной таблицы.

«Просто каждый делал свою работу. Пацаны и пластались, и ловили шайбу, применяли силовые, в меньшинстве справлялись, рояль таскали, выполняли черновую работу. И, конечно, забивали важные голы. За счёт командной игры мы поднялись со дна», — подчеркнул Василевский.

Уфимцы прошли в плей-офф, где одолели екатеринбургский «Автомобилист», однако во втором раунде встретили более серьёзное сопротивление.

Напомним, на старте сезона КХЛ 2025/2026 «Салават Юлаев» проиграл пять из шести первых матчей и занял последнее место в Восточной конференции. Как сообщал «Чемпионат» в сентябре 2025 года, на положение команды повлияли финансовые трудности клуба и ряд травм ключевых игроков, в том числе защитников Варлова, Стюарта и самого Василевского.

По ходу регулярного чемпионата «Салават Юлаев» сумел выправить положение: уфимцы одержали четыре победы подряд в основное время и покинули последнюю строчку, обогнав «Адмирал» и «Сибирь». В итоге команда сумела пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» встретился с «Автомобилистом» и вышел из серии победителем — последний, решающий матч завершился со счётом 4:3 в пользу уфимцев 2 апреля.

Во втором раунде соперником «Салавата» стал действующий обладатель Кубка Гагарина — ярославский «Локомотив». Серия завершилась 14 апреля со счётом 4-0 в пользу ярославцев: уфимцы не сумели забросить ни одной шайбы в первых двух выездных матчах.