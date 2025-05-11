Защитник «Салавата Юлаева» рассказал о роли хоккея в Башкирии после завершения плей-офф

После драматичного вылета из плей-офф КХЛ в полуфинальной серии против «Локомотива» защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский поделился мыслями о значимости хоккея для Башкортостана. Особенно примечательно, что раздевалку команды после решающего матча посетил глава республики, что подчеркивает статус этого вида спорта в регионе.

«Хоккей для нашей республики — это не просто игра, а настоящая страсть. Видеть, как руководство региона приходит поддержать команду после такого важного матча — очень ценно для нас. Это показывает, насколько серьезно здесь относятся к спорту», — отметил хоккеист.

Нынешний плей-офф стал настоящим хоккейным праздником для жителей Уфы. Трибуны на домашних матчах были заполнены до отказа, и болельщики создавали невероятную атмосферу поддержки. По признанию Василевского, именно эта энергетика помогала команде в самые сложные моменты.

«Каждый раз, выходя на лед перед переполненными трибунами, мы чувствовали огромную ответственность. Без этой поддержки многие матчи могли сложиться совсем иначе», — подчеркнул защитник.

Сам Василевский отметился двумя важнейшими голами в серии против «Спартака», но предпочел говорить о командных достижениях:

«В хоккее индивидуальные показатели вторичны. Наш успех — это работа всего коллектива, от первой до последней минуты».

Несмотря на то, что «Салават» не смог пробиться в финал Кубка Гагарина, в республике сохраняется высокий интерес к хоккею. Для многих болельщиков поддержка команды стала частью идентичности, а игроки ощущают, что представляют не просто клуб, а целый регион с богатыми спортивными традициями.