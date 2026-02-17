Защитник «Салавата Юлаева» объяснил поражение 0:4 от СКА сбоем игрового ритма

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Комаров оценил исход матча против СКА (0:4). Хоккеист отметил недостаточную подготовку к высокому темпу игры и сложности игрового календаря.

Защитник уфимского клуба Александр Комаров прокомментировал домашнее поражение от петербургского СКА со счётом 0:4. Хоккеист связал неудачу с паузами в чемпионате, снижением игрового тонуса и неготовностью команды к темпу соперника.

Причины поражения

По мнению Александра Комарова, быстрый гол СКА на 3-й минуте не стал главной причиной проигрыша. Защитник признал, что команда вышла на лёд не готовой к матчу.

Комаров отметил, что против такого соперника, как СКА, необходимо с первых минут навязывать свою игру. Уфимцы не сумели выдержать предложенный темп и скорости, что привело к потере инициативы с самого начала встречи.

Проблемы с графиком и дисциплиной

Игрок выделил две ключевые проблемы, повлиявшие на готовность «Салавата»:

Рваный календарь . Регулярный чемпионат прерывался на паузу, затем прошёл Матч звёзд, после чего последовал очередной перерыв. Из-за этого команда потеряла соревновательный ритм и не смогла быстро набрать нужные кондиции.

. Регулярный чемпионат прерывался на паузу, затем прошёл Матч звёзд, после чего последовал очередной перерыв. Из-за этого команда потеряла соревновательный ритм и не смогла быстро набрать нужные кондиции. Проблемы с дисциплиной. Комаров объяснил частые удаления неумением игроков контролировать эмоции. Защитник подчеркнул, что энергию следовало направить в игру, а не на нарушения правил.

В конце интервью хоккеист поблагодарил болельщиков за заполненные трибуны «Уфа-Арены» и извинился за результат, пообещав исправить ситуацию в следующих играх.

Детали матча

Встреча прошла в Уфе 16 февраля 2026 года. СКА открыл счёт в начале первого периода благодаря голу защитника Андрея Педана. Во втором и третьем периодах преимущество гостей закрепили точные броски Зеленова, Голдобина и Хайруллина. Итоговый счёт — 0:4 в пользу петербуржцев.

Справка

Александр Комаров в сезоне 2025/2026 провёл за «Салават Юлаев» 48 матчей. 23-летний защитник специализируется на оборонительных действиях и пока не отметился заброшенными шайбами в текущем регулярном чемпионате.

Для уфимского клуба поражение от СКА стало первым домашним за последнее время. Команда продолжает борьбу за высокий посев в плей-офф Восточной конференции КХЛ, сохраняя шансы на преимущество своей площадки в первом раунде Кубка Гагарина.