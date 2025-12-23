Защитник «Салавата Юлаева» назвал ужасной игру команды после поражения от «Амура»

«Салават Юлаев» проиграл дома хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, ведя по ходу матча в две шайбы. Защитник уфимцев Евгений Кулик признал, что команда перестала бороться и упустила инициативу.

Уфимцы начали встречу уверенно: к середине первого периода Александр Жаровский и Максим Кузнецов обеспечили комфортное преимущество — 2:0. Однако удержать счет не удалось. Хабаровчане переломили ход встречи, забросив четыре безответные шайбы.

Евгений Кулик после матча не скрывал разочарования:

«Сегодня была ужасная игра. Не знаю, почему так сложилось. По горячим следам сложно делать выводы, но мы должны были играть весь матч и бороться всю игру, чего с нашей стороны не было».

Проблемы с большинством

Одной из причин поражения стала слабая реализация численного преимущества. Защитник отметил, что команда имела возможности забить в большинстве, но не воспользовалась ими. На вопрос о причинах такой игры спецбригад хоккеист ответить затруднился, пообещав разобрать ошибки на видеопросмотре перед следующей встречей.

Поражение отбросило «Салават Юлаев» на девятую строчку Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка после 38 игр, и она пока не попадает в зону плей-офф. «Амур» благодаря победе поднялся на седьмое место (36 очков).

Команды встретятся снова 25 декабря на «Уфа-Арене». Это будет шанс для уфимцев взять реванш за упущенную победу.