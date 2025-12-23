0
3 часа
Спорт

Защитник «Салавата Юлаева» назвал ужасной игру команды после поражения от «Амура»

«Салават Юлаев» проиграл дома хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, ведя по ходу матча в две шайбы. Защитник уфимцев Евгений Кулик признал, что команда перестала бороться и упустила инициативу.
Евгений Кулик
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимцы начали встречу уверенно: к середине первого периода Александр Жаровский и Максим Кузнецов обеспечили комфортное преимущество — 2:0. Однако удержать счет не удалось. Хабаровчане переломили ход встречи, забросив четыре безответные шайбы.

Евгений Кулик после матча не скрывал разочарования:

«Сегодня была ужасная игра. Не знаю, почему так сложилось. По горячим следам сложно делать выводы, но мы должны были играть весь матч и бороться всю игру, чего с нашей стороны не было».

Проблемы с большинством

Одной из причин поражения стала слабая реализация численного преимущества. Защитник отметил, что команда имела возможности забить в большинстве, но не воспользовалась ими. На вопрос о причинах такой игры спецбригад хоккеист ответить затруднился, пообещав разобрать ошибки на видеопросмотре перед следующей встречей.

Поражение отбросило «Салават Юлаев» на девятую строчку Восточной конференции КХЛ. У команды 33 очка после 38 игр, и она пока не попадает в зону плей-офф. «Амур» благодаря победе поднялся на седьмое место (36 очков).

Команды встретятся снова 25 декабря на «Уфа-Арене». Это будет шанс для уфимцев взять реванш за упущенную победу.

Похожие записи
0
23.12.2025
Спорт

Козлов раскритиковал игроков «Салавата Юлаева» за безволие в матче с «Амуром»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги встречи с хабаровским «Амуром», завершившейся поражением уфимцев со счетом 2:4.
0
23.12.2025
Спорт

Девин Броссо оценил влияние отъезда Ремпала на игру «Салавата Юлаева»

Девин Броссо
«Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, хотя вел по ходу матча в две шайбы. Нападающий уфимцев Девин Броссо считает, что команда рано расслабилась и провалила игру в большинстве.
0
23.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» матч в Уфе, ведя 2:0

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Виктора Козлова уверенно начала игру, но провалила концовку, пропустив четыре шайбы подряд.
0
23.12.2025
Новости

Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал покинул команду из-за смерти брата

шелдон ремпал
Нападающий уфимского хоккейного клуба Шелдон Ремпал экстренно покинул расположение команды из-за смерти родного брата. Лидер атак «юлаевцев» пропустил принципиальный матч с «Ак Барсом» и вернется в Россию не раньше следующей недели.
0
22.12.2025
Спорт

Бутузов прибыл в Уфу: нападающий заключил пробное соглашение с «Салаватом Юлаевым»

Владимир Бутузов
Экс-нападающий «Сибири» Владимир Бутузов подписал просмотровый контракт с уфимским клубом. Игрок уже провел первую тренировку и изучает тактические схемы.
0
22.12.2025
Спорт

Вайсфельд назвал безопасным подписание Бутузова в «Салават Юлаев»

Владимир Бутузов
Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд не видит рисков для «Салавата Юлаева» в приглашении нападающего Владимира Бутузова. Клуб заключил с игроком пробный контракт, чтобы оценить его форму
0
20.12.2025
Спорт

Виктор Козлов объяснил поражение от «Ак Барса» и анонсировал приезд Владимира Бутузова

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги матча против «Ак Барса», который завершился поражением уфимцев со счетом 1:2. Виктор Козлов связал результат с невезением и организованной обороной соперника
0
20.12.2025
Спорт

Владислав Ефремов объяснил поражение «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби» слабой реализацией

Владислав Ефремов
Нападающий уфимского клуба подвел итоги матча против казанского «Ак Барса», который завершился со счетом 1:2. Ефремов заявил, что команда не использовала численный перевес, но физически игроки справляются
