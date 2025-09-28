Защитник «Салавата Юлаева» Калинюк объяснил неудачный дебют сложной адаптацией

Американский защитник откровенно рассказал о сложностях адаптации в уфимском клубе после крупного поражения от «Авангарда».

Уфимский «Салават Юлаев» получил болезненную встряску от омского «Авангарда», пропустив пять шайб. Американский защитник Уайатт Калинюк, дебютировавший за башкирский клуб, честно признался в сложностях привыкания к новой команде.

Хоккеист отметил теплый прием в коллективе и отличную атмосферу в Уфе. Однако на льду все оказалось сложнее ожидаемого — соперник активно давил в обороне, что сбивало ритм игры «Салавата».

Калинюк подчеркнул, что переход из казанского «Ак Барса» требует времени на адаптацию. По его словам, кардинальных различий в системах игры команд нет, но детали пока даются тяжело.

Главный тренер Виктор Козлов провел с новичком детальный разбор тактических схем. Защитник признался, что информации оказалось много, и запомнить все с первого раза непросто.

Дебютант подчеркнул отсутствие персональных установок от наставника — пока идет общее погружение в командную игру. Американец настроен на работу и постепенное вливание в коллектив.