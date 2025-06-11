За три сезона под руководством Рината Баширова и Виктора Козлова уфимский клуб успел и сэкономить, и потратиться, и снова урезать бюджет.

В сезоне 2022/23 «зелёные» довольствовались скромными 603 миллионами рублей на зарплаты игроков. Это составляло чуть больше 5% от общего зарплатного фонда КХЛ в 11,7 миллиарда. Лидером по зарплате тогда был Александр Кадейкин с 65 миллионами, следом шли Михаил Науменков и Александр Хмелевский по 50 миллионов каждый.

В следующем сезоне расходы подскочили до 778 миллионов рублей. Клуб решил, что деньги решают всё, и подписал дорогие контракты. Александр Шаров возглавил зарплатную пирамиду с 65 миллионами, а канадец Джошуа Ливо получил 55 миллионов. Науменков подорожал до 60 миллионов, Хмелевский — до 57.

Но спортивная математика оказалась жестокой. Несмотря на рост бюджета почти на 175 миллионов, результат остался прежним — вылет в первом раунде плей-офф. Для сравнения: чемпион того сезона «Металлург» тратил на зарплаты на 130 миллионов меньше уфимцев.

В сезоне 2024/25 руководство одумалось и урезало расходы до 723 миллионов. Зато появились настоящие звёзды — Джошуа Ливо подорожал до 85 миллионов, а Шелдон Ремпал стал получать 88 миллионов. Оба вошли в топ самых дорогих хоккеистов всей лиги. Результат наконец-то улучшился — команда дошла до полуфинала.

Сейчас клуб снова перекраивает состав. Ушли дорогие Тодд и Науменков, зато Ливо должен получить космические 110 миллионов рублей в следующем сезоне. Хмелевский тоже подорожает до 80 миллионов. Новички пока скромные — канадец Джек Родуолд за 25 миллионов и Илья Федотов.