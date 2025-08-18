Зарипов назвал «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» принципиальным матчем

Как сложится противостояние в новом сезоне на фоне перемен в уфимском клубе, болельщики увидят уже скоро

Несмотря на сокращение бюджета и уход лидеров из «Салавата Юлаева», «зеленое дерби» с «Ак Барсом» останется главным событием для болельщиков. В этом уверен трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов.

По его словам, статус дерби не зависит от места команд в таблице или имен в составе. Это противостояние Татарстана и Башкортостана, которое всегда вызывает ажиотаж и привлекает полные трибуны.

Напомним, руководство «Салавата Юлаева» объявило о сокращении бюджета и сделало ставку на развитие молодых игроков. Клуб уже покинул его самый результативный игрок прошлого сезона — Джошуа Ливо, установивший рекорд КХЛ по голам в регулярном чемпионате.

Исторически силы команд почти равны: в 100 матчах «Ак Барс» одержал 52 победы, «Салават Юлаев» — 48. Как сложится противостояние в новом сезоне на фоне перемен в уфимском клубе, болельщики увидят уже скоро. Чемпионат КХЛ стартует 5 сентября.