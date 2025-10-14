«Забить первыми и попрем вперед»: форвард «Салавата» раскрыл план на «Зеленое дерби» 14 октября

Нападающий «Салавата» Максим Кузнецов рассказал, как команда будет вырывать победу у «Ак Барса». План — быстрый гол и агрессивная атака, чтобы прервать серию поражений.

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов заявил, что ключ к победе в предстоящем домашнем матче против «Ак Барса» — это быстрый гол и игра в атаке. Команда намерена прервать серию из двух поражений и реабилитироваться перед своими болельщиками в принципиальном «Зеленом дерби» 14 октября.

По словам Кузнецова, в недавних выездных матчах против московских «Динамо» и «Спартака» уфимцам не хватило реализации моментов, а частые удаления отняли много сил. Несмотря на два поражения подряд (1:4 от «Динамо» и 1:2 от «Спартака»), форвард утверждает, что команда чувствует себя ментально хорошо и «обязана выиграть следующий матч».

«Нужно хорошо начать встречу, поиграть в атаке, забить первыми, тогда эмоции пойдут в нужное русло», — поделился планом на игру Максим Кузнецов.

Нападающий уверен, что поддержка домашних трибун станет решающим фактором. Он рассчитывает, что болельщики «погонят команду вперед» и помогут создать необходимый эмоциональный заряд для победы.

Матч приобретает дополнительную интригу на фоне турнирного положения и недавних событий. «Ак Барс» подходит к игре на волне успеха, занимая 5-е место в Восточной конференции, тогда как «Салават Юлаев» находится на 11-й строчке. Кроме того, в составе казанцев теперь выступает бывший форвард уфимцев Александр Хмелевский, который недавно перешел в «Ак Барс» и уже успел высказаться о ситуации в башкирском хоккее.