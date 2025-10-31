0
5 часов
Спорт

За вклад в развитие хоккея в Башкирии: тренер Виктор Козлов получил орден Салавата Юлаева

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов получил одну из высших наград республики.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов получил орден Салавата Юлаева — одну из главных наград Башкирии. Награду вручил глава республики Радий Хабиров на мероприятии, посвященном Дню народного единства.

Содержание
  1. О награде и её значимости
  2. Путь Козлова в хоккей
  3. Результаты на тренерской скамье

О награде и её значимости

Орден Салавата Юлаева выдают с 2000 года. Его присуждают за плодотворную государственную и общественную деятельность, героизм, высокие творческие и научные достижения. Знак состоит из позолоченного ордена с семиконечной звездой и медальоном Салавата Юлаева в центре.

Путь Козлова в хоккей

Козлов — не новичок в республиканском хоккее. В сезоне 2010/11 он был капитаном «Салавата», когда команда завоевала Кубок Гагарина. Затем тренер уехал в НХЛ, где провел 15 сезонов за клубы типа «Сан-Хосе Шаркс» и «Вашингтон Кэпиталз». Лучшим сезоном в НХЛ стал 1999/2000, когда Козлов набрал 70 очков в 80 матчах.

Результаты на тренерской скамье

С мая 2022 года Козлов — главный тренер уфимского клуба. За три года под его руководством «Салават» заметно окреп. В сезоне 2024/25 команда заняла второе место в Восточной конференции КХЛ и стала бронзовым призером лиги.

В плей-офф Кубка Гагарина-2025 «Салават» дошел до полуфинала, где уступил ярославскому «Локомотиву» со счетом 1–4. Это лучший результат за время работы Козлова.

После удачного сезона тренер продлил контракт на два года. Для Уфы это знак того, что Козлов остается в планах клуба.

