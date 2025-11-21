Юбилейная игра Панина за «Салават Юлаев» завершилась поражением

Капитан уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин провел 500-ю игру за команду. Защитник рассказал о своих эмоциях и воспоминаниях о дебюте.

Капитан хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин достиг значимой карьерной отметки в недавнем выездном матче. Встреча в Астане против местного «Барыса», завершившаяся со счетом 1:2, стала для защитника пятисотой в составе уфимской команды в рамках Континентальной хоккейной лиги. Сам хоккеист признался, что даже не подозревал о приближающемся юбилее до момента поздравлений в раздевалке.

По словам капитана юлаевцев, преодоление рубежа в полтысячи игр за один клуб вызывает чувство гордости и волнения, хотя результат конкретного матча не позволил испытать полноценную радость. Спортсмен подчеркнул ценность такой преданности одной команде, отметив, что подобная стабильность в современном хоккее дорогого стоит.

Вспоминая свой дебют за «Салават», Панин рассказал о переизбытке эмоций в первой смене. Защитник тогда выскочил на лед с огромным зарядом энергии, сразу же вступил в жесткое столкновение, перевернулся и только после этого полноценно вошел в игру. Этот момент навсегда отпечатался в памяти хоккеиста.

За годы выступлений в Уфе у Григория накопилось множество воспоминаний, причем, в отличие от обычного свойства памяти фиксировать негатив, капитан помнит преимущественно хорошее. Он с теплотой отозвался о многочисленных партнерах по команде и тренерах, с которыми ему довелось работать на протяжении этого долгого пути.

Особое внимание Панин уделил поддержке фанатов. Хоккеист отметил невероятную атмосферу на домашней «Уфа-Арене» и постоянное присутствие преданных болельщиков на выездных играх. Именно эта позитивная энергия трибун остается одним из главных впечатлений от карьеры в башкирском клубе.

Григорий Панин перешел в «Салават Юлаев» в 2017 году после выступлений за ЦСКА и «Ак Барс». За это время он стал не просто основным защитником, но и настоящим лидером раздевалки, получив капитанскую нашивку. Его жесткий стиль игры и самоотдача сделали его любимцем уфимской публики, несмотря на периодические дисциплинарные штрафы.