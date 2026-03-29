«Юбилей с дублем»: Алалыкин провёл 300-й матч за «Салават Юлаев» и помог уфимцам разгромить «Автомобилист» — 5:2

«Салават Юлаев» выдал лучший матч серии, забив пять шайб в четвёртой игре против «Автомобилиста». Нападающий Данил Алалыкин в юбилейном — 300-м — поединке в зелёной форме оформил дубль. Уфа ведёт в серии 3:1.

29 марта в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 «Салават Юлаев» на домашнем льду победил «Автомобилист» со счётом 5:2. По информации пресс-службы клуба, нападающий Данил Алалыкин в этом поединке сыграл 300-й матч за уфимскую команду в официальных соревнованиях.

Уфимцы с первых минут взяли инициативу и не позволили екатеринбуржцам зацепиться за игру. Все четыре звена действовали слаженно и поддерживали высокий темп на протяжении всего матча. Алалыкин отметил, что именно командное взаимодействие стало основным фактором победы.

«Хорошая игра, высокий темп. Создали много моментов, много забили. В целом всё по делу: когда нужно было — грамотно оборонялись, когда появлялся шанс — шли вперёд и атаковали», — сказал форвард по итогам матча.

По словам Алалыкина, установка на активное начало снова себя оправдала. Уфимцы заходили в зону, давили на защитников и за счёт скорости отбирали шайбу в чужой зоне. Нападающий признал, что сотый или нет — для него главное не личные достижения.

«Главное — это победа команды. Сегодня выиграли именно за счёт командной игры», — подчеркнул Алалыкин.

Юбилейный матч выдался для спортсмена особенным не только в спортивном плане. Все 300 поединков нападающий провёл исключительно в зелёно-белых цветах «Салавата».

«Очень приятно. С детства мечтал защищать цвета родного клуба, поэтому вдвойне ценно, что уже столько матчей провёл за команду. Красивая цифра», — признался форвард.

Несмотря на перестановки в сочетаниях по ходу серии, Алалыкин отметил, что смена позиции и партнёров не создаёт ему трудностей — со всеми хоккеистами состава он уже взаимодействовал в предыдущих сезонах. Статус аутсайдера серии форвард воспринимает философски: по его словам, команда просто выходит играть и получать удовольствие.

Теперь серия возвращается в Екатеринбург. Алалыкин предупредил, что соперник на «канадской» площадке будет выстраиваться, но уфимцы намерены навязывать свой хоккей. Решающий матч, по мнению нападающего, потребует максимальной готовности.

«Конечно, опыт прошлого года многому научил. Но не нужно зацикливаться на том, что это решающий матч. Понимаем, что соперник выйдет как на последнюю игру — будет биться до конца. Мы должны быть к этому готовы», — заключил Алалыкин.

Напомним, серия 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» стартовала 23 марта в Екатеринбурге. В первом матче хозяева одержали победу со счётом 2:0 — оба гола в той встрече на счету нападающего Даниэля Спронга.

По итогам второй игры, состоявшейся 25 марта, «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии, победив на выезде 1:0 — единственную шайбу забросил Егор Сучков. Третий матч 27 марта в Уфе завершился победой хозяев со счётом 4:3, и уфимцы вышли вперёд в серии — 2:1.

В четвёртом матче, прошедшем 29 марта, среди голов уфимцев зафиксирован точный удар Алалыкина на 25-й минуте при передачах от Цулыгина и Пименова.