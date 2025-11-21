Вытираем сопли и едем в Нижнекамск: Козлов о поражение от «Барыса

«Салават Юлаев» уступил в Астане, продлив серию неудач. Козлов сетует на усталость, объясняет курьезные штрафы и призывает команду собраться перед Нижнекамском.

Итоги встречи в Астане, где уфимцы уступили «Барысу», подвел главный тренер «Салавата Юлаева» на послематчевой пресс-конференции. Наставник «зеленых» признал, что соперник оказался проворнее, а его подопечным не хватило сил в завершающей стадии атак.

Виктор Козлов не стал скрывать: команда выглядела тяжеловато. По словам специалиста, сказывается напряженный график — это была уже третья игра гостевой серии. «Юлаевцы» отставали от оппонентов буквально на полшага, что и предопределило исход. Моменты для взятия ворот создавались, но реализация подвела.

Особенно эмоционально тренер высказался о настрое на следующую игру. Времени на рефлексию нет — уже через день предстоит битва в Нижнекамске. Козлов заявил прямо: нужно «вытереть слезы и сопли» и готовиться к матчу с «Нефтехимиком», несмотря на горечь от потери очков. Жизнь продолжается, и турнирное положение требует немедленной реабилитации.

Отдельно разобрали странные удаления за нарушение численного состава во второй двадцатиминутке. Как выяснилось, судьи проявили принципиальность: штраф выписали за игрока, который просто стоял рядом со скамейкой запасных. Тренерский штаб принял этот вердикт как данность, хотя ситуация выглядела спорной.

Лидерам команды тоже досталось: технического брака и потерь было слишком много. Козлов связывает это с физической ямой на фоне выезда из четырех матчей. Когда ноги не бегут, начинаются ошибки в передачах. Тем не менее, в третьем периоде уфимцы смогли перехватить контроль над шайбой, чего так не хватало в первые сорок минут.

Ситуация в таблице для уфимского клуба становится тревожной. Это поражение стало для «Салавата» уже пятым в последних шести встречах. Команда опустилась на 10-ю строчку Восточной конференции, имея в активе всего 23 очка. «Барыс» же, напротив, закрепился в зоне плей-офф на 7-м месте с 27 баллами.

Неудача усугубляется недавними результатами: ранее «юлаевцы» неожиданно отдали очки аутсайдеру — «Сочи» (1:2), а до этого уступили в овертайме лидеру чемпионата «Локомотиву». Болельщики надеются, что призыв тренера «собраться» сработает уже в ближайшей игре против «Нефтехимика», ведь отступать команде из Башкирии больше некуда.