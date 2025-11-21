0
Спорт

Вытираем сопли и едем в Нижнекамск: Козлов о поражение от «Барыса

«Салават Юлаев» уступил в Астане, продлив серию неудач. Козлов сетует на усталость, объясняет курьезные штрафы и призывает команду собраться перед Нижнекамском.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Итоги встречи в Астане, где уфимцы уступили «Барысу», подвел главный тренер «Салавата Юлаева» на послематчевой пресс-конференции. Наставник «зеленых» признал, что соперник оказался проворнее, а его подопечным не хватило сил в завершающей стадии атак.

Виктор Козлов не стал скрывать: команда выглядела тяжеловато. По словам специалиста, сказывается напряженный график — это была уже третья игра гостевой серии. «Юлаевцы» отставали от оппонентов буквально на полшага, что и предопределило исход. Моменты для взятия ворот создавались, но реализация подвела.

Особенно эмоционально тренер высказался о настрое на следующую игру. Времени на рефлексию нет — уже через день предстоит битва в Нижнекамске. Козлов заявил прямо: нужно «вытереть слезы и сопли» и готовиться к матчу с «Нефтехимиком», несмотря на горечь от потери очков. Жизнь продолжается, и турнирное положение требует немедленной реабилитации.

Отдельно разобрали странные удаления за нарушение численного состава во второй двадцатиминутке. Как выяснилось, судьи проявили принципиальность: штраф выписали за игрока, который просто стоял рядом со скамейкой запасных. Тренерский штаб принял этот вердикт как данность, хотя ситуация выглядела спорной.

Лидерам команды тоже досталось: технического брака и потерь было слишком много. Козлов связывает это с физической ямой на фоне выезда из четырех матчей. Когда ноги не бегут, начинаются ошибки в передачах. Тем не менее, в третьем периоде уфимцы смогли перехватить контроль над шайбой, чего так не хватало в первые сорок минут.

Ситуация в таблице для уфимского клуба становится тревожной. Это поражение стало для «Салавата» уже пятым в последних шести встречах. Команда опустилась на 10-ю строчку Восточной конференции, имея в активе всего 23 очка. «Барыс» же, напротив, закрепился в зоне плей-офф на 7-м месте с 27 баллами.

Неудача усугубляется недавними результатами: ранее «юлаевцы» неожиданно отдали очки аутсайдеру — «Сочи» (1:2), а до этого уступили в овертайме лидеру чемпионата «Локомотиву». Болельщики надеются, что призыв тренера «собраться» сработает уже в ближайшей игре против «Нефтехимика», ведь отступать команде из Башкирии больше некуда.

Похожие записи
0
21.11.2025
Спорт

Юбилейная игра Панина за «Салават Юлаев» завершилась поражением

Григорий Панин
Капитан уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин провел 500-ю игру за команду. Защитник рассказал о своих эмоциях и воспоминаниях о дебюте.
0
20.11.2025
Спорт

Виктор Козлов назвал слабую дисциплину причиной неудачи с «Сочи»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что ключевой причиной поражения в матче против «Сочи» стала плохая дисциплина и шесть удалений, нарушившие ритм игры.
0
20.11.2025
Спорт

Коновалов прокомментировал дебют за «Салават Юлаев» в матче против «Сочи»

илья коновалов
Голкипер уфимского клуба прокомментировал свой дебют в матче против ХК Сочи. Илья Коновалов отметил поддержку болельщиков и характер команды.
0
20.11.2025
Спорт

ХК «Сочи» прервал пятилетнюю серию домашних поражений от «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашней арене дворца спорта «Большой». Встреча состоялась 19 ноября и завершилась со счетом 2:1.
0
18.11.2025
Спорт

«Просто трудились до сирены»: Ефремов об итогах матча с «Локомотивом» и своей пятой шайбе

Владислав Ефремов
Уфимский «Салават Юлаев» в напряжённой борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:4, проиграв в овертайме, но сумел заработать одно очко. Форвард команды Владислав Ефремов проанализировал ход
0
18.11.2025
Спорт

«Даже шанса не было»: Виктор Козлов — о фатальной ошибке в игре с «Локомотивом»

тренер среди хоккеистов
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась в овертайме, где гости забросили победную шайбу за одну секунду до финальной сирены.
