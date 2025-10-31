«Вязовой держал нас в игре»: Василевский о разгроме «Адмирала» в Уфе

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский назвал три ключа к разгромной победе над «Адмиралом». Это сейвы вратаря, самоотверженность и драка за голкипера.

Уфимский «Салават Юлаев» одержал сухую и важную победу над «Адмиралом». Итоги матча со счётом 5:0 для прессы подвёл защитник Алексей Василевский, объяснив, как команде удалось добиться такого результата.

Ключевой фигурой встречи стал голкипер Семён Вязовой. По словам Василевского, именно вратарь тащил команду, особенно во втором периоде. Тогда соперник перехватил инициативу, но защита и самоотверженность игроков, ложившихся под шайбу, спасли положение.

Настоящим катализатором успеха стала драка на льду. Защитник отметил поступок Девина Броссо, который вступился за голкипера. Василевский подчеркнул, что вратаря трогать нельзя, а этот эпизод стал для команды мощным эмоциональным зарядом.

Победа оказалась не просто уверенной, а стратегически важной. Эта битва была принципиальной, ведь клубы — соседи по турнирной таблице. Алексей также поблагодарил фанатов, которые продолжают горячо поддерживать команду, даже когда она находится за пределами кубковой восьмёрки.

Защитник с уверенностью заявил, что команда обязательно пробьётся в плей-офф. По его мнению, текущая победная серия придаст положительных эмоций перед грядущим «Медовым побоищем» против ярославского «Локомотива».