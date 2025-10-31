0
5 часов
Спорт

«Вязовой держал нас в игре»: Василевский о разгроме «Адмирала» в Уфе

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский назвал три ключа к разгромной победе над «Адмиралом». Это сейвы вратаря, самоотверженность и драка за голкипера.
Алексей Василевский
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» одержал сухую и важную победу над «Адмиралом». Итоги матча со счётом 5:0 для прессы подвёл защитник Алексей Василевский, объяснив, как команде удалось добиться такого результата.

Ключевой фигурой встречи стал голкипер Семён Вязовой. По словам Василевского, именно вратарь тащил команду, особенно во втором периоде. Тогда соперник перехватил инициативу, но защита и самоотверженность игроков, ложившихся под шайбу, спасли положение.

Настоящим катализатором успеха стала драка на льду. Защитник отметил поступок Девина Броссо, который вступился за голкипера. Василевский подчеркнул, что вратаря трогать нельзя, а этот эпизод стал для команды мощным эмоциональным зарядом.

Победа оказалась не просто уверенной, а стратегически важной. Эта битва была принципиальной, ведь клубы — соседи по турнирной таблице. Алексей также поблагодарил фанатов, которые продолжают горячо поддерживать команду, даже когда она находится за пределами кубковой восьмёрки.

Защитник с уверенностью заявил, что команда обязательно пробьётся в плей-офф. По его мнению, текущая победная серия придаст положительных эмоций перед грядущим «Медовым побоищем» против ярославского «Локомотива».

Похожие записи
0
31.10.2025
Спорт

«Ребята на зубах вытащили матч»: Виктор Козлов о победе «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» в Уфе

Виктор Козлов
Уфимский «Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, разгромив «Адмирал» со счётом 5:0. Команда вошла в зону плей-офф, но тренер Виктор Козлов уже думает о битве с чемпионом.
0
29.10.2025
Спорт

«Понравилась самоотдача»: Козлов оценил победу «Салавата» над «Адмиралом» 6:1 в Уфе

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 6:1. Наставник объяснил успех командным духом на фоне травм и анонсировал скорое появление легионера Шелдона Ремпала.
0
29.10.2025
Спорт

«Фатальное невезение»: тренер «Адмирала» Тамбиев объяснил поражение 1:6 в Уфе

хоккеисты
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал поражение 1:6 от «Салавата» тотальным невезением. Он пожаловался на три гола с рикошета и потерю концентрации у своих игроков.
0
29.10.2025
Спорт

«Счёт не по игре»: Егор Сучков признался, что победа над «Адмиралом» далась непросто

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков наконец-то открыл счёт своим голам в сезоне. Он считает победу 6:1 над «Адмиралом» не совсем по игре и уже готовится к реваншу.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.