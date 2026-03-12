«Всё было скомкано»: Козлов объяснил, почему «Салават» уступил лидеру КХЛ в овертайме

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче с «Металлургом» (1:2 ОТ) — похвалил первый период, но признал проблемы с дисциплиной и реализацией большинства.

Уфимский «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу» в овертайме со счётом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, который состоялся 11 марта на «Уфа-Арене». После игры Виктор Козлов подвёл итоги встречи на послематчевой пресс-конференции.

«Хороший первый период, неплохо накрывали соперника, не дали начинать размашистые атаки. Во втором начались потери, удаления, было всё скомкано. Ребята молодцы, что сыграли вничью в основное время против лидера чемпионата», — отметил Козлов.

Зачем Алалыкина перевели в первое звено

Тренер пояснил перестановку нападающего Данила Алалыкина в первое звено необходимостью добавить скорости в атаке. Реализацию большинства, которая не удавалась команде на протяжении семи встреч подряд, он связал с вялой игрой и нехваткой агрессии. При этом возвращать схему с пятью нападающими при розыгрыше лишнего Козлов не намерен, отметив роль Стюарта как лучшего защитника для этого компонента.

Удаление Стюарта в овертайме стало решающим

Отдельно тренер высказался об удалениях, в том числе о нарушении Дина Стюарта в овертайме, которое стало решающим в исходе матча.

«Мы играли против хорошей команды, которая заставляла удаляться. В том моменте в овертайме они хорошо разыграли», — признал он.

Комаров уходит на операцию, замена — Газимов

Козлов также сообщил, что защитник Комаров отправляется на операцию, и единственным доступным вариантом ротации в линии обороны остаётся Газимов.

«Металлург» впервые завоевал Кубок Континента

«Металлург» благодаря этой победе набрал 101 очко в 64 матчах и впервые в истории клуба завоевал Кубок Континента имени Виктора Тихонова, который вручается победителю регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» гарантировал себе выход в плей-офф ещё 4 марта после победы над «Амуром» (4:1), став пятым клубом Восточной конференции, оформившим путёвку в кубковую серию.

70 очков и 9,4% реализации бросков: статистика «Салавата»

Плей-офф сезона 2025/2026 пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

По данным «Чемпионата», «Салават Юлаев» после 63 матчей регулярного сезона набрал 70 очков при 24 победах в основное время и 26 поражениях. Команда забросила 167 шайб и пропустила 162, а реализация бросков составляет 9,4%.

Согласно данным официального сайта клуба, в большинстве уфимцы забросили 41 шайбу за сезон. Штрафное время команды — 498 минут (в среднем 7,9 минуты за матч), причём на выезде дисциплина хуже: 281 минута штрафа в 34 гостевых играх. «Металлург» с 101 очком лидирует в сводной таблице КХЛ, опережая ближайших преследователей — «Локомотив» и «Авангард» — на 8 очков.

Следующий матч — 13 марта против «Динамо» в Уфе

Ближайший домашний матч «Салавата Юлаева» состоится 13 марта против московского «Динамо» на «Уфа-Арене». До начала плей-офф 23 марта у команды остаётся ещё несколько матчей для закрепления позиции в пятёрке Восточной конференции.