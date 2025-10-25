Возвращение бомбардира: Шелдон Ремпал снова подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

Канадский нападающий Шелдон Ремпал подпишет однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевом» на 70 миллионов рублей.

30-летний форвард летом 2025 года подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но в основной состав не попал, пишет Allhockey. Клуб отправил канадца в фарм-клуб «Херши Беарс» в АХЛ, где он провел всего четыре матча и набрал два очка. 23 октября «Вашингтон» выставил игрока на драфт отказов, а 24 октября расторг с ним контракт. Сам хоккеист выразил желание реализовать себя за границей.

Что Ремпал делал в «Салавате» раньше

В сезоне 2024/25 Ремпал стал одним из лидеров уфимской команды. За 68 матчей регулярного чемпионата КХЛ он забил 31 гол и отдал 30 передач. В плей-офф форвард набрал 21 очко и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Кто еще хотел заполучить игрока

На Ремпала претендовали несколько топ-клубов КХЛ: «Трактор», «Ак Барс», минское «Динамо», СКА и ЦСКА. Однако канадец выбрал Уфу, где уже знаком с командой и системой игры.

Зачем Ремпал нужен «Салавату» сейчас

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. После 17 игр у команды всего 12 очков. Возвращение результативного нападающего может усилить атаку и помочь уфимцам подняться в турнирной таблице.

Другие усиления «Салавата»

Перед возвращением Ремпала «Салават» уже подписал несколько игроков. 5 октября клуб заключил контракт с нападающим Александром Хохлачёвым до конца сезона. 17 октября уфимцы объявили о подписании контракта с форвардом Антоном Берлевым. 19 октября «Салават» подписал двухлетний контракт с нападающим Девином Броссо.