0
7 часов
Спорт

Возвращение бомбардира: Шелдон Ремпал снова подпишет контракт с «Салаватом Юлаевым»

Канадский нападающий Шелдон Ремпал подпишет однолетний контракт с уфимским «Салаватом Юлаевом» на 70 миллионов рублей.
шелдон ремпал
©ХК "Салават Юлаев"

30-летний форвард летом 2025 года подписал контракт с «Вашингтон Кэпиталз», но в основной состав не попал, пишет Allhockey. Клуб отправил канадца в фарм-клуб «Херши Беарс» в АХЛ, где он провел всего четыре матча и набрал два очка. 23 октября «Вашингтон» выставил игрока на драфт отказов, а 24 октября расторг с ним контракт. Сам хоккеист выразил желание реализовать себя за границей.

Содержание
  1. Что Ремпал делал в «Салавате» раньше
  2. Кто еще хотел заполучить игрока
  3. Зачем Ремпал нужен «Салавату» сейчас
  4. Другие усиления «Салавата»

Что Ремпал делал в «Салавате» раньше

В сезоне 2024/25 Ремпал стал одним из лидеров уфимской команды. За 68 матчей регулярного чемпионата КХЛ он забил 31 гол и отдал 30 передач. В плей-офф форвард набрал 21 очко и стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина.

Кто еще хотел заполучить игрока

На Ремпала претендовали несколько топ-клубов КХЛ: «Трактор», «Ак Барс», минское «Динамо», СКА и ЦСКА. Однако канадец выбрал Уфу, где уже знаком с командой и системой игры.

Зачем Ремпал нужен «Салавату» сейчас

«Салават Юлаев» занимает последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции. После 17 игр у команды всего 12 очков. Возвращение результативного нападающего может усилить атаку и помочь уфимцам подняться в турнирной таблице.

Другие усиления «Салавата»

Перед возвращением Ремпала «Салават» уже подписал несколько игроков. 5 октября клуб заключил контракт с нападающим Александром Хохлачёвым до конца сезона. 17 октября уфимцы объявили о подписании контракта с форвардом Антоном Берлевым. 19 октября «Салават» подписал двухлетний контракт с нападающим Девином Броссо.

Похожие записи
0
25.10.2025
Спорт

«Этот сезон доиграю — и всё»: капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин уходит из КХЛ

хоккеист салавата юлаева григорий панин
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин объявил о завершении карьеры по завершении сезона. Спортсмен уступает дорогу молодым, подводя итог рекордной карьере в КХЛ.
0
21.10.2025
Спорт

«Победы стоят дорого» — тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался об игре с «Трактором»

виктор козлов
«Салават Юлаев» наконец-то прорвал черную полосу, сотворил чудо в битве с «Трактором» (3:2) — но радость в Уфе омрачила новая волна травм, над командой буквально навис лазарет.
0
21.10.2025
Спорт

«Был мандраж»: молодой игрок «Салавата Юлаева» честно — о победе над «Трактором» и исполнении мечты

Артур Фаизов
«Просто кайф». Именно так, одним словом, описал свои эмоции молодой нападающий «Салавата Юлаева» Артур Фаизов. Его команда только что прервала унизительную серию из пяти поражений, вырвав победу у «Трактора» в напряжённом матче со счётом 3:2.
0
21.10.2025
Советы

«Трактор» чуть не догнал, но «Салават» устоял — Броссо оценил дебют и мощь трибун

Девин Броссо
Дебют Девина Броссо в КХЛ за «Салават Юлаев» получился нервным, но победным. Уфимцы обыграли «Трактор» 3:2, едва не упустив преимущество в концовке из-за череды удалений.
0
21.10.2025
Спорт

Реванш состоялся: «Салават Юлаев» обыграл «Трактор»

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» наконец-то выдохнул — команда Виктора Козлова прервала серию из пяти поражений подряд, обыграв челябинский «Трактор» со счётом 3:2 в домашнем матче КХЛ.
1
21.10.2025
Спорт

«Уфе нужен тот, кто может забить»: Щитов раскрыл, зачем тонущему «Салавату Юлаеву» Броссо

хоккеист броссо
«Динамо» обменяло Броссо в «Салават Юлаев» за 1 тысячу рублей. Экс-игрок КХЛ Щитов оценил переход форварда с зарплатой ₽50 млн.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.