Владислав Ефремов: «Салават Юлаев» не выжал максимум из дальневосточного турне

Нападающий уфимцев Владислав Ефремов оценил разгром от «Амура» и итоги выезда.

Нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов после поражения от «Амура» со счётом 3:6 в матче 7 марта в Хабаровске подвёл итоги дальневосточного выезда.

По его словам, команда хорошо вошла в игру, но во втором периоде потеряла контроль из-за частых удалений.

«Силы были, всё идёт от головы. Просто мы были недостаточно готовы ментально», — признал форвард.

Ефремов считает, что команда могла привезти больше очков:

«Мы могли взять максимум из этой поездки, как в прошлом сезоне. Всегда хочется большего».

Оценку выезда игрок оставил тренерам и болельщикам.

Игры с «Адмиралом» и «Амуром»: результаты дальневосточного выезда

Дальневосточный выезд начался 27 февраля — команда Виктора Козлова отправилась на четыре матча: два с «Адмиралом» во Владивостоке и два с «Амуром» в Хабаровске.

1 марта «Салават» проиграл «Адмиралу» 2:4, но 3 марта взял реванш — 2:1 по буллитам благодаря голу и решающему броску Евгения Кузнецова.

В Хабаровске команда 5 марта обыграла «Амур» 4:1, оформив выход в плей-офф с пятого места на Востоке, однако 7 марта уступила 3:6, пропустив пять шайб за второй и третий периоды. Итог — две победы и два поражения. Перед выездом возникали опасения из-за травмы Кузнецова, но форвард восстановился вовремя.

Пятое место на Востоке и подготовка к Кубку Гагарина

После 62 матчей «Салават Юлаев» занимает пятое место в Восточной конференции с 70 очками. На выезде команда одержала 10 побед в основное время при 15 поражениях (33 очка из 66 возможных). Штрафное время за сезон — 484 минуты, причём на выезде показатель выше: 267 минут против 217 дома (в среднем 8,09 минуты за гостевой матч). Очная серия с «Амуром» завершилась — 2:2.

Несмотря на неровный выезд, «Салават Юлаев» гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Гагарина. Ближайший домашний матч — 11 марта против «Металлурга». Билеты доступны по телефону касс клуба: 8-800-250-22-22.