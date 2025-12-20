Владислав Ефремов объяснил поражение «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби» слабой реализацией

Нападающий уфимского клуба подвел итоги матча против казанского «Ак Барса», который завершился со счетом 1:2. Ефремов заявил, что команда не использовала численный перевес, но физически игроки справляются с плотным графиком и готовы биться дальше.

Почему проиграли

По словам Владислава Ефремова, матч получился эмоционально тяжелым. Игроки «Салавата Юлаева» выкладывались и боролись до конца, однако исход встречи решили ошибки в атаке.

Главная проблема — реализация большинства. Уфимцы большую часть матча провели без забитых шайб при численном преимуществе. Нападающий подчеркнул, что в этом компоненте команде необходимо прибавлять и стараться забивать больше.

График и физическая форма

Сейчас «Салават Юлаев» играет в режиме «три матча через день». Ефремов отметил, что хоккеисты не жалуются на календарь: играть для них лучше, чем тренироваться.

Проблем с физикой нет благодаря работе персонала: тренерский штаб грамотно распределяет нагрузки, а медицинский персонал помогает игрокам быстро восстанавливаться.

Атмосфера на арене

Форвард поблагодарил болельщиков за поддержку и баннеры. Он назвал атмосферу на «Зеленом дерби» особенной, отличающейся от рядовых матчей чемпионата.

Противостояние двух республик в Восточной конференции остается одним из самых принципиальных в КХЛ, где команды бьются не только за очки, но и за престиж региона.