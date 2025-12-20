Владислав Ефремов объяснил поражение «Салавата Юлаева» в «Зеленом дерби» слабой реализацией

Почему проиграли
По словам Владислава Ефремова, матч получился эмоционально тяжелым. Игроки «Салавата Юлаева» выкладывались и боролись до конца, однако исход встречи решили ошибки в атаке.
Главная проблема — реализация большинства. Уфимцы большую часть матча провели без забитых шайб при численном преимуществе. Нападающий подчеркнул, что в этом компоненте команде необходимо прибавлять и стараться забивать больше.
График и физическая форма
Сейчас «Салават Юлаев» играет в режиме «три матча через день». Ефремов отметил, что хоккеисты не жалуются на календарь: играть для них лучше, чем тренироваться.
Проблем с физикой нет благодаря работе персонала: тренерский штаб грамотно распределяет нагрузки, а медицинский персонал помогает игрокам быстро восстанавливаться.
Атмосфера на арене
Форвард поблагодарил болельщиков за поддержку и баннеры. Он назвал атмосферу на «Зеленом дерби» особенной, отличающейся от рядовых матчей чемпионата.
Противостояние двух республик в Восточной конференции остается одним из самых принципиальных в КХЛ, где команды бьются не только за очки, но и за престиж региона.