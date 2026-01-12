Владимир Плющев оценил влияние Кузнецова на игру «Салавата Юлаева»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев проанализировал первые матчи нападающего за уфимский клуб, отметив работу тренерского штаба и взаимодействие новичка с партнерами.

Своим мнением о дебютных встречах Евгения Кузнецова в составе уфимской команды поделился заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Эксперт положительно оценил работу главного тренера Виктора Козлова. По словам специалиста, наставник «юлаевцев» принял верное решение, пригласив опытного центрального нападающего, от которого отказались в предыдущем клубе. Козлов сумел найти для игрока подходящее сочетание звеньев, что позволило новичку сразу проявить результативность.

Плющев обратил внимание на то, как изменились действия партнеров Кузнецова. Взаимодействие с мастеровитым центром положительно сказалось на игре скоростных крайних нападающих — Данила Алалыкина и Егора Сучкова. Их маневры на льду стали более тактически обоснованными, а эффективность атак возросла благодаря передачам 92-го номера.

Касаясь причин ухода форварда из магнитогорского «Металлурга», аналитик отметил разницу в подходах. Если в прежней команде хоккеист не вписывался в жесткие системные требования, то в Уфе тренерский штаб адаптировал игровые схемы под его индивидуальные качества. Это позволило Кузнецову быстрее пройти период адаптации.

При этом Владимир Плющев подчеркнул, что делать глобальные выводы по двум играм преждевременно. Турнирное положение «Салавата Юлаева» остается напряженным, и гарантий участия в плей-офф пока нет. Специалист считает, что нападающему необходимо поддерживать высокую мотивацию на протяжении всего остатка сезона, чтобы подтвердить свой класс на длинной дистанции.

Евгений Кузнецов официально присоединился к уфимскому клубу 5 января 2026 года. «Салават Юлаев» забрал игрока из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Соглашение с 33-летним форвардом действует до окончания текущего сезона КХЛ.

Статистика первых матчей подтверждает успешность перехода: в двух встречах нападающий набрал 3 очка. В игре против екатеринбургского «Автомобилиста» (4:1) он сделал результативную передачу, а в матче с астанинским «Барысом» (3:1) забросил две шайбы, включая победную.

В первой половине сезона 2025/26 в составе «Металлурга» Кузнецов провел 15 игр, набрав 9 (1+8) очков. Ранее он выступал за СКА, где записал в актив 40 результативных баллов в 45 встречах регулярного чемпионата.