0
4 часа
Спорт

Владимир Плющев оценил влияние Кузнецова на игру «Салавата Юлаева»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев проанализировал первые матчи нападающего за уфимский клуб, отметив работу тренерского штаба и взаимодействие новичка с партнерами.
Евгений Кузнецов
©rutube

Своим мнением о дебютных встречах Евгения Кузнецова в составе уфимской команды поделился заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Эксперт положительно оценил работу главного тренера Виктора Козлова. По словам специалиста, наставник «юлаевцев» принял верное решение, пригласив опытного центрального нападающего, от которого отказались в предыдущем клубе. Козлов сумел найти для игрока подходящее сочетание звеньев, что позволило новичку сразу проявить результативность.

Плющев обратил внимание на то, как изменились действия партнеров Кузнецова. Взаимодействие с мастеровитым центром положительно сказалось на игре скоростных крайних нападающих — Данила Алалыкина и Егора Сучкова. Их маневры на льду стали более тактически обоснованными, а эффективность атак возросла благодаря передачам 92-го номера.

Касаясь причин ухода форварда из магнитогорского «Металлурга», аналитик отметил разницу в подходах. Если в прежней команде хоккеист не вписывался в жесткие системные требования, то в Уфе тренерский штаб адаптировал игровые схемы под его индивидуальные качества. Это позволило Кузнецову быстрее пройти период адаптации.

При этом Владимир Плющев подчеркнул, что делать глобальные выводы по двум играм преждевременно. Турнирное положение «Салавата Юлаева» остается напряженным, и гарантий участия в плей-офф пока нет. Специалист считает, что нападающему необходимо поддерживать высокую мотивацию на протяжении всего остатка сезона, чтобы подтвердить свой класс на длинной дистанции.

Евгений Кузнецов официально присоединился к уфимскому клубу 5 января 2026 года. «Салават Юлаев» забрал игрока из списка отказов, куда его поместил магнитогорский «Металлург». Соглашение с 33-летним форвардом действует до окончания текущего сезона КХЛ.

Статистика первых матчей подтверждает успешность перехода: в двух встречах нападающий набрал 3 очка. В игре против екатеринбургского «Автомобилиста» (4:1) он сделал результативную передачу, а в матче с астанинским «Барысом» (3:1) забросил две шайбы, включая победную.

В первой половине сезона 2025/26 в составе «Металлурга» Кузнецов провел 15 игр, набрав 9 (1+8) очков. Ранее он выступал за СКА, где записал в актив 40 результативных баллов в 45 встречах регулярного чемпионата.

Похожие записи
0
11.01.2026
Спорт

«В Уфе у него все сошлось» — Губерниев прокомментировал дебютную шайбу Кузнецова

Евгений Кузнецов
Известный спортивный комментатор объяснил успешный старт Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве» удачным совпадением условий и уверен, что форварду хватит ресурса еще на несколько сезонов на высоком уровне.
0
10.01.2026
Спорт

Форвард «Салавата» Кузнецов назвал новогоднюю форму команды счастливой

максим кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом». Игрок отметил действия в обороне и результативность команды в новой форме.
0
10.01.2026
Спорт

Козлов о встрече с «Барысом»: решающими стали действия в третьем периоде

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 3:1, сообщив о травме защитника Алексея Василевского и влиянии Евгения Кузнецова на игру.
0
10.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду: дубль Кузнецова и гол Сучкова

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
0
08.01.2026
Спорт

Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

виктор козлов
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
0
08.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
0
06.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

Антон Берлев
«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.