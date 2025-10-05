0
3 часа
Спорт

Виктор Козлов: «юлаевцы» чуть не упустили победу в матче с Сочи

Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему команда чуть не проиграла «Сочи» после бодрого старта. Козлов рассказал о тактических манёврах и дебюте новичков.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» забрал два очка в домашнем матче против «Сочи», закрыв игру со счётом 3:1. Как передаёт пресс-служба уфимского клуба, наставник команды Виктор Козлов после сирены объяснил, за счёт чего удалось дожать соперника, несмотря на серьёзный спад в середине встречи.

Главной головной болью для тренера стал второй период. По его словам, после уверенного старта хоккеисты просто выдохнули и решили, что игра сделана. Этой расслабленностью, словно акула, почуявшая кровь, тут же воспользовался соперник, который сумел перехватить инициативу.

В перерыве, очевидно, состоялся серьёзный разговор. В заключительной двадцатиминутке «юлаевцы» снова включились в борьбу и начали играть в правильный, силовой хоккей. Козлов отметил, что команда перестала терять шайбу и начала выигрывать единоборства, что и стало ключом к победе.

Наставник также прокомментировал кадровые перестановки. В частности, он объяснил появление новой пары защитников Калинюк-Стюарт. По его мнению, это удачный симбиоз «атакующего» и «разрушительного» стилей, который в этом матче выглядел очень солидно.

Новички Берлёв и Кулик, по оценке тренера, в общую картину вписались, хоть им и предстоит освоить тактику. Отдельно Козлов похвалил Дениса Яна, быстро вернувшегося после травмы. А вот по ситуации с Александром Хохлачёвым тренер сохранил интригу, сообщив лишь, что «вопрос в процессе».

Особое внимание уделили благотворительной акции «Доброматч», собравшей на трибунах более 8 тысяч зрителей. Козлов назвал такие события суперважными и подчеркнул, что хоккей должен помогать нуждающимся как можно чаще.

Похожие записи
0
05.10.2025
Спорт

Одна ошибка решила всё: Крикунов нашёл виновных в проигрыше «Салавату Юлаеву»

Владимир Крикунов
Владимир Крикунов не сдержал эмоций после проигрыша «Салавату Юлаеву». Тренер «Сочи» нашёл виновных, указал на нехватку характера и объявил о завершении карьеры.
0
05.10.2025
Спорт

Антон Берлев объяснил, как «Салават Юлаев» будет побеждать дальше

хоккеисты
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев подвел итоги матча с «Сочи». Он считает, что команда должна использовать позитивный настрой для будущих побед.
0
05.10.2025
Спорт

Гуськов нашел слабое место «Сочи» в игре против «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист считает, что команде не хватило остроты в атаке и умения создавать моменты.
0
01.10.2025
Спорт

Форвард «Салавата» раскрыл секрет победы над «Сибирью» в Уфе

хоккеист
Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений, одолев «Сибирь» со счётом 5:2. Нападающий Джек Родуолд рассказал, как команде удалось переломить игру.
0
01.10.2025
Спорт

Козлов выдохнул. «Салават Юлаев» прервал серию поражений в Уфе

тренер среди хоккеистов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» и прервал серию неудач. Тренер Виктор Козлов прокомментировал игру и намекнул на судьбу Хохлачева, который борется за контракт.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.