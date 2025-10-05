Виктор Козлов: «юлаевцы» чуть не упустили победу в матче с Сочи

Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему команда чуть не проиграла «Сочи» после бодрого старта. Козлов рассказал о тактических манёврах и дебюте новичков.

Уфимский «Салават Юлаев» забрал два очка в домашнем матче против «Сочи», закрыв игру со счётом 3:1. Как передаёт пресс-служба уфимского клуба, наставник команды Виктор Козлов после сирены объяснил, за счёт чего удалось дожать соперника, несмотря на серьёзный спад в середине встречи.

Главной головной болью для тренера стал второй период. По его словам, после уверенного старта хоккеисты просто выдохнули и решили, что игра сделана. Этой расслабленностью, словно акула, почуявшая кровь, тут же воспользовался соперник, который сумел перехватить инициативу.

В перерыве, очевидно, состоялся серьёзный разговор. В заключительной двадцатиминутке «юлаевцы» снова включились в борьбу и начали играть в правильный, силовой хоккей. Козлов отметил, что команда перестала терять шайбу и начала выигрывать единоборства, что и стало ключом к победе.

Наставник также прокомментировал кадровые перестановки. В частности, он объяснил появление новой пары защитников Калинюк-Стюарт. По его мнению, это удачный симбиоз «атакующего» и «разрушительного» стилей, который в этом матче выглядел очень солидно.

Новички Берлёв и Кулик, по оценке тренера, в общую картину вписались, хоть им и предстоит освоить тактику. Отдельно Козлов похвалил Дениса Яна, быстро вернувшегося после травмы. А вот по ситуации с Александром Хохлачёвым тренер сохранил интригу, сообщив лишь, что «вопрос в процессе».

Особое внимание уделили благотворительной акции «Доброматч», собравшей на трибунах более 8 тысяч зрителей. Козлов назвал такие события суперважными и подчеркнул, что хоккей должен помогать нуждающимся как можно чаще.