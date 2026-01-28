Виктор Козлов: «Салават Юлаев» проявил характер в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» со счетом 4:3 в овертайме. Он отметил характер команды и обсудил кадровые вопросы.

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» победил казанский «Ак Барс» в матче, который завершился в дополнительное время. Главный тренер команды Виктор Козлов отметил характер игроков в решающие моменты.

По словам Козлова, команда продолжает работать по заданной схеме. В третьем периоде упор делали на оборону.

«Соперники сравняли счёт на исходе основного времени, но ребята проявили характер и выиграли в овертайме», — сказал тренер.

Статус травмированных хоккеистов

На вопрос о возвращении Евгения Кузнецова, Алексея Василевского и Дина Стюарта тренер ответил, что Стюарт готов к игре, однако штаб решил не рисковать.

«Когда Джош Хо-Сенг вернётся в Уфу, пока сказать не могу», — добавил Козлов.

Виктор Козлов не исключил встречу с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф.

«Если так получится — получится. Лёгких соперников нет», — заявил он.

Оценка игры и переходы

Говоря об игре Ярослава Цулыгина и Ильдана Газимова, тренер подчеркнул: ошибки совершают все, как и забивают. Победила команда в целом, а не отдельные хоккеисты.

Козлов прокомментировал переход бывшего игрока «Салавата» Нейтана Тодда в «Ак Барс»: