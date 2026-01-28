0
5 часов
Спорт

Виктор Козлов: «Салават Юлаев» проявил характер в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился впечатлениями после победы над «Ак Барсом» со счетом 4:3 в овертайме. Он отметил характер команды и обсудил кадровые вопросы.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» победил казанский «Ак Барс» в матче, который завершился в дополнительное время. Главный тренер команды Виктор Козлов отметил характер игроков в решающие моменты.

По словам Козлова, команда продолжает работать по заданной схеме. В третьем периоде упор делали на оборону.

«Соперники сравняли счёт на исходе основного времени, но ребята проявили характер и выиграли в овертайме», — сказал тренер.

Статус травмированных хоккеистов

На вопрос о возвращении Евгения Кузнецова, Алексея Василевского и Дина Стюарта тренер ответил, что Стюарт готов к игре, однако штаб решил не рисковать.

«Когда Джош Хо-Сенг вернётся в Уфу, пока сказать не могу», — добавил Козлов.

Виктор Козлов не исключил встречу с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф.

«Если так получится — получится. Лёгких соперников нет», — заявил он.

Оценка игры и переходы

Говоря об игре Ярослава Цулыгина и Ильдана Газимова, тренер подчеркнул: ошибки совершают все, как и забивают. Победила команда в целом, а не отдельные хоккеисты.

Козлов прокомментировал переход бывшего игрока «Салавата» Нейтана Тодда в «Ак Барс»:

«Он отыграл у нас прошлый сезон, многое сделал для клуба. Считаю, «Ак Барсу» повезло, что взяли Тодда… и Хмелевского, и Пустозёрова. Растим для Казани».

Похожие записи
0
29.01.2026
Спорт

Денис Ян: Три выездные победы придают уверенности, но расслабляться недопустимо

денис ян
Нападающий ХК «Салават Юлаев» прокомментировал итоги матча с «Ак Барсом» и завершившегося выезда команды, подчеркнув важность сохранения концентрации перед плей-офф.
0
28.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в овертайме со счетом 4:3

хоккеисты
В Казани состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ. «Салават Юлаев» вел в счете с преимуществом в две шайбы, но победу удалось зафиксировать только в овертайме.
0
27.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1

хоккеисты
«Салават Юлаев» победил минское «Динамо» со счетом 2:1 в овертайме. Шайбы забросили Сучков и Ефремов. Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции.
0
24.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

хоккеисты
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в гостях победил «Сочи» со счетом 2:1. Голами отметились Джек Родуолд и Шелдон Ремпал, у соперника шайбу забросил один из нападающих на последней минуте.
0
18.01.2026
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выбыл на две‑три недели из‑за травмы

Евгений Кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов выбыл из состава на 2–3 недели. Форвард получил травму в матче с «Автомобилистом».
0
17.01.2026
Спорт

Николай Заварухин: «Дешевые удаления» помешали «Автомобилисту» в матче с «Салаватом Юлаевым»

хоккеисты
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», отметив обилие удалений и игру новичка команды.
0
17.01.2026
Спорт

Козлов: «Салават Юлаев» привез с выезда четыре очка, глобально это хорошо

тренер хоккеистов с командой
Уфимский клуб уступил «Автомобилисту» со счетом 2:6. Главный тренер оценил итоги выезда и сообщил о травме нападающего Евгения Кузнецова.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.