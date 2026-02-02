0
Спорт

Виктор Козлов: «Салават» играл с пустым баком и на характере

На послематчевой пресс-конференции главный тренер уфимской команды Виктор Козлов разобрал игру своих подопечных против нижнекамского клуба, отметив предельную усталость состава.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» 2 февраля обыграл на домашнем льду нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1. Это пятая победа клуба подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Главный тренер Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции сообщил, что команда играла на пределе физических сил, а результат обеспечили надежная игра вратаря и поддержка трибун.

Сравнение с автомобилем без бензина и геройства Вязового

Виктор Козлов признал, что матч дался хоккеистам тяжело и физически, и эмоционально. Это была пятая игра подряд, проходящая в жестком графике «через день». Тренер сравнил текущее состояние команды с рискованной поездкой на автомобиле.

— Было ощущение, когда едешь в машине, загорелась лампочка, и ты думаешь, доедешь или нет? Но мы доехали, ребята проявили характер, — отметил наставник уфимцев.

«Юлаевцы» справились с нагрузкой за счет силы воли. Козлов отдельно выделил вратаря Семена Вязового, который, как и в прошлых встречах, сыграл надежно и помог команде удержать преимущество. Два очка в матче с прямым конкурентом по турнирной таблице тренер назвал критически важным результатом.

Странные удаления Шелдона Ремпала встряхнули команду

Журналисты заметили, что сценарий игры в точности повторил январский матч с «Нефтехимиком»: соперник снова забросил только одну шайбу, а счет у уфимцев открыл защитник Никита Зоркин. Виктор Козлов назвал этот «День сурка» случайностью и отверг предположения о намеренной «режиссуре» матчей. Также шайбой отметился защитник Евгений Кулик — именно игроки обороны забросили все шайбы в ворота нижнекамцев.

Нападающий Шелдон Ремпал получил в матче сразу три удаления. Главный тренер неожиданно нашел в этом позитивный момент. По мнению Козлова, игра в меньшинстве мобилизовала уставшую команду и заставила болельщиков на трибунах активнее гнать игроков вперед. Без этого эмоционального всплеска исход встречи мог быть иным.

Козлов отказался брать молодежь из «Толпара» в основу

Сейчас в чемпионате наступает перерыв. Игроки получат пять дней отдыха, чтобы залечить травмы и восстановиться перед следующим этапом. Виктор Козлов прояснил кадровые вопросы на ближайшее время:

  • Молодежь останется в фарм-клубах. Привлекать игроков из «Толпара» и «Тороса» в основу пока не будут. Тренерский штаб считает, что резервисты еще не выиграли конкуренцию у основного состава.
  • Денис Ян пока в ротации. Нападающий потерял место в старте из-за последствий травмы и пока не вернулся на прошлогодний уровень.
  • Василевский едет на шоу. Защитник Алексей Василевский официально примет участие в Матче всех звезд КХЛ.

Пятая победа подряд и положение «Салавата» в таблице КХЛ

«Салават Юлаев» набрал мощный ход и закрепился в группе лидеров Восточной конференции. До матча с «Нефтехимиком» уфимцы 31 января уверенно обыграли нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. Победная серия достигла пяти матчей. Следующий отрезок чемпионата станет решающим для итогового распределения мест перед розыгрышем Кубка Гагарина.

