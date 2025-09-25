0
Виктор Козлов прокомментировал проигрыш «Сибири» и уход Хмелевского

«Салават Юлаев» снова проиграл, на этот раз «Сибири». Наставник команды Виктор Козлов спокойно реагирует на уход лидера Хмелевского и тяжёлую травму Дениса Яна.
тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал ситуацию в клубе после очередного поражения, на этот раз от «Сибири».

Чёрная полоса для уфимской команды становится всё гуще. Клуб уступил по буллитам, а в лазарете серьёзное пополнение — у форварда Дениса Яна диагностирован перелом. Ещё один игрок, Кузьмин, также получил повреждение и выбыл на неопределённый срок.

Несмотря на это, наставник команды пытается сохранять оптимизм. Козлов заявил, что одно заработанное очко — тоже важный результат. По его словам, коллектив в целом следовал игровому плану, если не брать в расчёт несколько пропущенных шайб.

Обмен фронтмена Александра Хмелевского не стал для команды громом среди ясного неба. Тренер назвал это обычной «хоккейной жизнью». Он отметил, что Александр сам принял такое решение, и ему можно лишь пожелать удачи, поблагодарив за вклад в игру команды.

Найти замену ушедшей звезде — задача со звёздочкой. По мнению Козлова, в команде есть парни с лидерскими качествами, но им нужно время и уверенность, которую приносят только победы. Пока же кто-то должен брать игру на себя.

Например, Данил Алалыкин, который своей работой заслужил звание ассистента капитана. А в воротах всё предсказуемо: Александр Самонов — первый номер, потому что клубу необходимо выигрывать матчи прямо сейчас.

Проблемы на старте сезона для уфимцев не являются чем-то новым. В начале сентября 2025 года «юлаевцы» уже выдали серию из нескольких поражений подряд, что сразу охладило пыл болельщиков.

К тому же, согласно официальной статистике КХЛ на 25 сентября 2025 года, «Салават Юлаев» занимает одну из нижних строчек в турнирной таблице Восточной конференции. Этот факт только усиливает давление на тренерский штаб и игроков, от которых фанаты ждут скорейшего выхода из кризиса.

