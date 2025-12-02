0
58 минут
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги победного матча с ЦСКА и похвалил Ремпала

Главный тренер уфимцев объяснил, почему не дал отдых 18-летнему нападающему и как команда сыграла под давлением московских армейцев.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

На послематчевой пресс-конференции в Москве главный тренер уфимского клуба подвел итоги матча с армейцами.

Виктор Козлов сообщил, что «Салават» завоевал два очка, несмотря на проблемы в нападении, сделав акцент на сдерживании соперника. Тренер отметил, что форварды часто теряли шайбу, поэтому основная нагрузка легла на защитников, которые справились с давлением хозяев. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку на гостевой арене.

Козлов прокомментировал решение оставить в составе 18-летнего Александра Жаровского. Тренер считает, что юный возраст помогает нападающему быстро восстанавливаться, а так как он справляется с нагрузкой, замены не требуются. Относительно вратарей Козлов заявил: Семен Вязовой сохраняет место в воротах, а Илья Коновалов ждет своего шанса.

Матч на «ЦСКА Арене» завершился в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. Уфимцы вели в счете благодаря голам Джека Родуолда и Жаровского, но хозяева сравняли счет в третьем периоде усилиями Дениса Гурьянова и Прохора Полтапова.

Победный буллит реализовал Шелдон Ремпал. Козлов отметил прогресс нападающего, подчеркнув, что он адаптировался к игре.

Победа позволила «Салавату Юлаеву» занять седьмое место в Восточной конференции с 31 очком. Армейцы остались восьмыми на Западе. В следующем матче команда Козлова продолжит выездную серию.

