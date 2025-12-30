0
2 часа
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата Юлаева» с минским «Динамо»: «Бились до конца»

виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский клуб уступил дома соперникам из Минска со счетом 2:3, но заработал одно очко. Главный тренер Виктор Козлов раскритиковал команду за провал во втором периоде, сравнив игру в обороне с «подставкой» в бильярде.

Содержание
  1. Провальный отрезок
  2. Возвращение Ремпала
  3. «Мишкопад» и трансферы
  4. Справка

Провальный отрезок

Команда снова наступила на те же грабли: второй период прошел под диктовку соперника. По словам Виктора Козлова, игроки «Салавата» сами отдавали инициативу, неудачно начиная атаки и переигрывая смены по 10 минут.

Тренер отметил, что в такие моменты нужно играть проще, даже через проброс, а не «подставляться под удар». Козлов сравнил действия подопечных с плохой игрой в бильярд, когда игрок оставляет сопернику легкую позицию. Однако третий период команда провела собранно и сумела перевести игру в овертайме, отыгравшись с «минус два».

Возвращение Ремпала

В состав вернулся нападающий Шелдон Ремпал. Несмотря на неоптимальную физическую форму после паузы, форвард набрал два очка. Козлов подчеркнул, что у канадца обнаружились задатки плеймейкера — он эффективно находил партнеров передачами, хотя обычно славится завершением атак.

«Мишкопад» и трансферы

Матч прошел при переполненных трибунах в рамках 11-й благотворительной акции «Мишкопад». Болельщики раскупили все билеты и выбросили на лед тысячи мягких игрушек. Вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся.

На вопрос о подписании контракта с нападающим Джошуа Хо-Сэнгом тренер отвечать отказался, переадресовав тему руководству клуба, так как «не хочет бежать впереди паровоза».

«Салават Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ (37 очков в 40 играх). Турнирная плотность высока, поэтому каждое набранное очко влияет на попадание в плей-офф.

Справка

Канадский легионер Шелдон Ремпал отсутствовал в расположении команды по уважительной причине. Форвард летал на родину из-за семейной трагедии — смерти близкого человека, поэтому пропустил выездную серию и не тренировался около двух недель. Несмотря на отсутствие практики, его вклад в атакующие действия в прошедшем матче оказался весомым.

Что касается Джошуа Хо-Сэнга, то информация о его переходе уже подтверждена официально на уровне лиги. Канадец, запомнившийся уфимской публике по сезону 2022/2023, заключил с клубом двусторонний контракт, рассчитанный до конца чемпионата 2025/2026. В прошлый свой приезд нападающий успел провести за «юлаевцев» всего пять встреч, отметившись одной передачей, после чего выбыл из-за травмы.хк

Похожие записи
0
30.12.2025
Спорт

Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл минскому «Динамо» 2:3 в овертайме на домашнем льду. Хозяева отыгрались с 0:2 в третьем периоде, но пропустили решающую шайбу в большинстве гостей на 61-й минуте и получили только одно очко вместо двух.
0
30.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком недели КХЛ

александр жаровский
Восемнадцатилетний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком 15-й игровой недели КХЛ. Это уже третья подобная награда форварда в текущем сезоне, пишет Sport24.
0
28.12.2025
Спорт

Виктор Козлов объяснил тактику «Салавата Юлаева» в матче против «Северстали»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в серии буллитов, отметил вклад вратаря Семена Вязового и разъяснил ситуацию с контрактом Владимира Бутузова и дебютом Шелдона Ремпала.
0
28.12.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» назвал героя матча с «Северсталью»

Владимир Бутузов
Владимир Бутузов считает, что победу в матче с «Северсталью» уфимцам принес вратарь Семён Вязовой. Команда выиграла по буллитам со счетом 2:1, хотя гости перебросали хозяев почти в два раза.
0
28.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в серии буллитов со счетом 2:1

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Судьбу встречи на «Уфа-Арене» решила серия послематчевых бросков.
0
27.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» оформил двусторонний контракт с нападающим Хо-Сэнгом

хоккеисты
«Салават Юлаев» заключил двустороннее соглашение с канадским нападающим до конца сезона 2025/26. Зарплата в основе составит 5 млн рублей.
0
26.12.2025
Спорт

Козлов назвал победный матч «Салавата Юлаева» против «Амура» игрой уровня плей-офф

виктор козлов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что по уровню ответственности эта игра соответствовала плей-офф.
1
25.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» со счетом 4:2 и взял реванш за поражение

хоккеисты
Уфимский клуб победил хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в матче КХЛ 25 декабря. Нападающий Александр Жаровский набрал три очка в системе гол плюс пас.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.