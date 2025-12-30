Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата Юлаева» с минским «Динамо»: «Бились до конца»

Уфимский клуб уступил дома соперникам из Минска со счетом 2:3, но заработал одно очко. Главный тренер Виктор Козлов раскритиковал команду за провал во втором периоде, сравнив игру в обороне с «подставкой» в бильярде.

Провальный отрезок

Команда снова наступила на те же грабли: второй период прошел под диктовку соперника. По словам Виктора Козлова, игроки «Салавата» сами отдавали инициативу, неудачно начиная атаки и переигрывая смены по 10 минут.

Тренер отметил, что в такие моменты нужно играть проще, даже через проброс, а не «подставляться под удар». Козлов сравнил действия подопечных с плохой игрой в бильярд, когда игрок оставляет сопернику легкую позицию. Однако третий период команда провела собранно и сумела перевести игру в овертайме, отыгравшись с «минус два».

Возвращение Ремпала

В состав вернулся нападающий Шелдон Ремпал. Несмотря на неоптимальную физическую форму после паузы, форвард набрал два очка. Козлов подчеркнул, что у канадца обнаружились задатки плеймейкера — он эффективно находил партнеров передачами, хотя обычно славится завершением атак.

«Мишкопад» и трансферы

Матч прошел при переполненных трибунах в рамках 11-й благотворительной акции «Мишкопад». Болельщики раскупили все билеты и выбросили на лед тысячи мягких игрушек. Вырученные средства пойдут на помощь нуждающимся.

На вопрос о подписании контракта с нападающим Джошуа Хо-Сэнгом тренер отвечать отказался, переадресовав тему руководству клуба, так как «не хочет бежать впереди паровоза».

«Салават Юлаев» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ (37 очков в 40 играх). Турнирная плотность высока, поэтому каждое набранное очко влияет на попадание в плей-офф.

Справка

Канадский легионер Шелдон Ремпал отсутствовал в расположении команды по уважительной причине. Форвард летал на родину из-за семейной трагедии — смерти близкого человека, поэтому пропустил выездную серию и не тренировался около двух недель. Несмотря на отсутствие практики, его вклад в атакующие действия в прошедшем матче оказался весомым.

Что касается Джошуа Хо-Сэнга, то информация о его переходе уже подтверждена официально на уровне лиги. Канадец, запомнившийся уфимской публике по сезону 2022/2023, заключил с клубом двусторонний контракт, рассчитанный до конца чемпионата 2025/2026. В прошлый свой приезд нападающий успел провести за «юлаевцев» всего пять встреч, отметившись одной передачей, после чего выбыл из-за травмы.хк