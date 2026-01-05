0
37 минут
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Главный тренер Виктор Козлов прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против нижнекамского «Нефтехимика», который завершился со счётом 2:1 в пользу уфимцев. Специалист охарактеризовал встречу как важную игру за четыре очка против прямого конкурента по турнирной таблице.

Встреча прошла в Уфе 5 января в присутствии 8522 зрителей. Победу хозяевам принес защитник Никита Зоркин, забросивший две шайбы. Единственный гол в составе гостей на счету Никиты Хоружева.

Виктор Козлов отметил качественное движение команды в начале встречи, однако констатировал трудности во втором периоде, когда соперник сравнял счёт. В третьем отрезке матча игроки «Салавата Юлаева» сумели организовать результативную атаку и удержали преимущество.

Тренер объяснил отсутствие в заявке защитника Александра Комарова необходимостью использовать другого игрока, Сергея Варлова, для действий в численном меньшинстве. Отсутствие нападающего Артура Фаизова связано с конкуренцией: по мнению тренерского штаба, в составе есть более эффективные на данный момент исполнители.

Также наставник оценил действия нападающего Александра Жаровского, отметив, что игра у него сложилась не лучшим образом. Козлов предположил, что причиной могли стать волнение после паузы в чемпионате или ошибки в подготовке к матчу, выразив надежду, что хоккеист справится с трудностями.

В клубе подтвердили подписание полноценного контракта с нападающим Владимиром Бутузовым. Виктор Козлов положительно оценил физические данные игрока, его катание и видение площадки, отметив, что стороны рассчитывают на взаимовыгодное сотрудничество.

Отдельное внимание тренер уделил переходу Евгения Кузнецова, который присоединился к команде после процедуры драфта отказов. Козлов подтвердил, что инициатива приглашения исходила от него, и высоко оценил опыт игрока, отметив его победы в Кубке Стэнли и на чемпионатах мира. Тренерский штаб планирует оценить физическое состояние форварда перед включением в состав.

Вероятность участия Кузнецова в следующем матче против екатеринбургского «Автомобилиста», который состоится 8 января, оценивается как высокая.

После этой победы «Салават Юлаев» набрал 40 очков в 42 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на пятой позиции с 43 баллами после 43 игр.

