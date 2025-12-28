0
5 часов
Спорт

Виктор Козлов объяснил тактику «Салавата Юлаева» в матче против «Северстали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в серии буллитов, отметил вклад вратаря Семена Вязового и разъяснил ситуацию с контрактом Владимира Бутузова и дебютом Шелдона Ремпала.
Виктор Козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев», домашний матч против череповецкой «Северстали» завершился победой уфимцев в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

Главный тренер команды Виктор Козлов отметил, что тренерский штаб осознанно выбрал оборонительную тактику. По словам наставника, соревноваться в скорости с соперником было рискованно, поэтому основной задачей стала надежная игра в защите и использование контратак. Несмотря на сложность встречи, план сработал, и команда смогла реализовать один из моментов в основное время.

Отдельно Виктор Козлов выделил игру голкипера Семена Вязового. Тренер подчеркнул, что вратарь справился с большим объемом работы и действовал уверенно на протяжении всего матча. Также была отмечена активность нападающего Егора Сучкова.

Относительно Владимира Бутузова, который отметился заброшенной шайбой, решение о полноценном контракте пока не принято. Козлов сообщил, что у форварда есть еще месяц тренировок и одна игра для доказательства своей необходимости команде. Артур Фаизов пропустил встречу из-за ротации состава: тренерский штаб задействовал схему с семью защитниками.

Ситуация с усилением игры в большинстве остается сложной. Главный тренер подтвердил, что клуб не ведет активных поисков защитника для спецбригад, так как на рынке отсутствуют подходящие варианты, а обмен качественных игроков в середине сезона крайне затруднителен.

Канадский нападающий Шелдон Ремпал уже прибыл в Уфу, однако его участие в ближайшем матче против минского «Динамо» под вопросом. Виктор Козлов уточнил, что хоккеист не тренировался на льду две недели, и окончательное решение будет принято после личной беседы и оценки его физического состояния.

Похожие записи
0
28.12.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» назвал героя матча с «Северсталью»

Владимир Бутузов
Владимир Бутузов считает, что победу в матче с «Северсталью» уфимцам принес вратарь Семён Вязовой. Команда выиграла по буллитам со счетом 2:1, хотя гости перебросали хозяев почти в два раза.
0
28.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в серии буллитов со счетом 2:1

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Судьбу встречи на «Уфа-Арене» решила серия послематчевых бросков.
0
27.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» оформил двусторонний контракт с нападающим Хо-Сэнгом

хоккеисты
«Салават Юлаев» заключил двустороннее соглашение с канадским нападающим до конца сезона 2025/26. Зарплата в основе составит 5 млн рублей.
0
26.12.2025
Спорт

Козлов назвал победный матч «Салавата Юлаева» против «Амура» игрой уровня плей-офф

виктор козлов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что по уровню ответственности эта игра соответствовала плей-офф.
1
25.12.2025
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Амур» со счетом 4:2 и взял реванш за поражение

хоккеисты
Уфимский клуб победил хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в матче КХЛ 25 декабря. Нападающий Александр Жаровский набрал три очка в системе гол плюс пас.
0
23.12.2025
Спорт

Козлов раскритиковал игроков «Салавата Юлаева» за безволие в матче с «Амуром»

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги встречи с хабаровским «Амуром», завершившейся поражением уфимцев со счетом 2:4.
0
23.12.2025
Спорт

Девин Броссо оценил влияние отъезда Ремпала на игру «Салавата Юлаева»

Девин Броссо
«Салават Юлаев» проиграл хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, хотя вел по ходу матча в две шайбы. Нападающий уфимцев Девин Броссо считает, что команда рано расслабилась и провалила игру в большинстве.
0
23.12.2025
Спорт

Защитник «Салавата Юлаева» назвал ужасной игру команды после поражения от «Амура»

Евгений Кулик
«Салават Юлаев» проиграл дома хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4, ведя по ходу матча в две шайбы. Защитник уфимцев Евгений Кулик признал, что команда перестала бороться и упустила инициативу.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.