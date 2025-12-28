Виктор Козлов объяснил тактику «Салавата Юлаева» в матче против «Северстали»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в серии буллитов, отметил вклад вратаря Семена Вязового и разъяснил ситуацию с контрактом Владимира Бутузова и дебютом Шелдона Ремпала.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев», домашний матч против череповецкой «Северстали» завершился победой уфимцев в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

Главный тренер команды Виктор Козлов отметил, что тренерский штаб осознанно выбрал оборонительную тактику. По словам наставника, соревноваться в скорости с соперником было рискованно, поэтому основной задачей стала надежная игра в защите и использование контратак. Несмотря на сложность встречи, план сработал, и команда смогла реализовать один из моментов в основное время.

Отдельно Виктор Козлов выделил игру голкипера Семена Вязового. Тренер подчеркнул, что вратарь справился с большим объемом работы и действовал уверенно на протяжении всего матча. Также была отмечена активность нападающего Егора Сучкова.

Относительно Владимира Бутузова, который отметился заброшенной шайбой, решение о полноценном контракте пока не принято. Козлов сообщил, что у форварда есть еще месяц тренировок и одна игра для доказательства своей необходимости команде. Артур Фаизов пропустил встречу из-за ротации состава: тренерский штаб задействовал схему с семью защитниками.

Ситуация с усилением игры в большинстве остается сложной. Главный тренер подтвердил, что клуб не ведет активных поисков защитника для спецбригад, так как на рынке отсутствуют подходящие варианты, а обмен качественных игроков в середине сезона крайне затруднителен.

Канадский нападающий Шелдон Ремпал уже прибыл в Уфу, однако его участие в ближайшем матче против минского «Динамо» под вопросом. Виктор Козлов уточнил, что хоккеист не тренировался на льду две недели, и окончательное решение будет принято после личной беседы и оценки его физического состояния.