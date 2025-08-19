Виктор Козлов объяснил причины поражения от «Автомобилиста» и рассказал о текущем состоянии команды

Команда из Уфы в контрольной встрече уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 0:3

Главный тренер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Виктор Козлов прокомментировал итоги второго товарищеского матча в рамках предсезонной подготовки. Команда из Уфы в контрольной встрече уступила екатеринбургскому «Автомобилисту» со счётом 0:3. Наставник уфимцев в послематчевом интервью объяснил причины поражения и рассказал о текущем состоянии команды, проходящей сборы.

По словам Козлова, для многих игроков эта встреча стала первой в текущем межсезонье, и тренерскому штабу было важно оценить их состояние в игре против сильного оппонента. Он отметил, что второй период команда провела неудачно, однако после этого хоккеисты начали демонстрировать игру, которую от них и ждут. Перестановки в звеньях по ходу матча наставник также счёл эффективными. Козлов подчеркнул, что сейчас идёт этап проверки различных сочетаний и расстановок. Он призвал игроков терпеть и продолжать трудиться, так как они находятся под высокими тренировочными нагрузками.

Отвечая на вопрос об изменениях в тренировочном процессе по сравнению с прошлым годом, наставник сообщил, что он остался в целом прежним. При этом штаб «Салавата» изучил некоторые новые методики этим летом и попытается их внедрить, чтобы оценить их дальнейшую эффективность. Касательно задействования новичка Дина Стюарта в розыгрыше большинства, чего тот не делал в «Витязе», Козлов пояснил: необходимо проверять возможности новых хоккеистов во всех игровых ситуациях, чтобы понимать их сильные и слабые стороны.

Появление в одном звене Прохора Корбита и Ильи Федотова тренер назвал новым сочетанием, которое пока не рассматривается как постоянное на сезон. Цель — посмотреть на индивидуальные качества игроков, когда нет ещё налаженных связей с партнёрами. Козлов напомнил, что Корбит добился хороших результатов в ВХЛ, а Федотов пропустил предыдущий сезон, поэтому обоим хоккеистам требуется адаптация. Главный тренер также пояснил, почему не удалось организовать матчи с более успешными командами прошлого сезона. По его словам, такой возможности не было из-за логистики: многие клубы проводят сборы в Минске, Санкт-Петербурге и других городах. Он добавил, что при месячном тренировочном лагере большого количества матчей не требуется.

Относительно восстановления защитника Алексея Василевского, Виктор Козлов сообщил, что его возвращение на лёд произойдёт не скоро. Согласно текущим прогнозам, к тренировкам в общей группе игрок сможет приступить в начале сентября, после чего его состояние будет оценено дополнительно. Давая оценку содержанию игры своей команды, наставник выделил только третий период. По его мнению, в заключительной двадцатиминутке «Салават Юлаев» действовал так, как должен, хотя и способен на большее. Он ещё раз напомнил, что для многих это была первая игра на предсезонке, и отметил наличие у соперника габаритных защитников.