Виктор Козлов объяснил поражение от «Ак Барса» и анонсировал приезд Владимира Бутузова

Главный тренер «Салавата Юлаева» подвел итоги матча против «Ак Барса», который завершился поражением уфимцев со счетом 1:2. Виктор Козлов связал результат с невезением и организованной обороной соперника, а также рассказал о перестановках в составе перед следующими играми.

Почему проиграли

По мнению Виктора Козлова, команда показала хорошее движение и надежную игру в обороне. Игроки вышли на лед заряженными, но «Ак Барс» оказался удачливее. Тренер выделил две причины пропущенных шайб:

Первый гол — рикошет.

— рикошет. Второй гол — неудачный отскок.

Главная проблема «Салавата» сейчас — реализация. За последние два месяца команда лишь дважды забросила больше трех шайб за игру. В матчах против системных соперников вроде ЦСКА и «Ак Барса» уфимцам не хватает хладнокровия и мастерства, чтобы взломать оборону. Козлов отметил, что для победы в дерби не хватило одного гола в равных составах.

Кадровые решения

Тренерский штаб внес изменения в заявку и планирует усиление на следующей неделе.

Александр Хохлачев пропустил матч, чтобы отдохнуть после двух энергозатратных выездных встреч.

пропустил матч, чтобы отдохнуть после двух энергозатратных выездных встреч. Артем Набиев заменил Хохлачева. Молодой игрок мог сравнять счет, но попал в перекладину.

заменил Хохлачева. Молодой игрок мог сравнять счет, но попал в перекладину. Шелдон Ремпал должен вернуться в строй на следующей неделе.

должен вернуться в строй на следующей неделе. Молодежь. Тренер отметил успехи Ахсянова (лидер «Толпара», вызван на Кубок Вызова) и Черного, но подчеркнул разницу между МХЛ и КХЛ. Вводить их в состав будут пошагово.

Новичок в команде

Козлов прокомментировал подписание Владимира Бутузова. Нападающий прилетает в Уфу сегодня. Тренерский штаб пообщается с игроком и решит, в какое звено его ставить. Козлов назвал Бутузова «свежей кровью» и отметил его неплохую игру в прошлом сезоне.

Что дальше

Команда не планирует «посыпать голову пеплом». Тренер призвал игроков иметь «короткую память» и готовиться к следующим играм. Впереди у «Салавата Юлаева» два домашних матча с хабаровским «Амуром».

«Зеленое дерби» между Уфой и Казанью — одно из самых принципиальных противостояний КХЛ. Текущая форма «Салавата» вызывает вопросы у болельщиков из-за снижения результативности. Подписание Владимира Бутузова рассматривается как оперативная мера менеджмента для усиления атакующего потенциала: в прошлом сезоне форвард набрал 41 очко в составе «Сибири».