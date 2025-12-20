Виктор Козлов объяснил поражение от «Ак Барса» и анонсировал приезд Владимира Бутузова

Почему проиграли
По мнению Виктора Козлова, команда показала хорошее движение и надежную игру в обороне. Игроки вышли на лед заряженными, но «Ак Барс» оказался удачливее. Тренер выделил две причины пропущенных шайб:
- Первый гол — рикошет.
- Второй гол — неудачный отскок.
Главная проблема «Салавата» сейчас — реализация. За последние два месяца команда лишь дважды забросила больше трех шайб за игру. В матчах против системных соперников вроде ЦСКА и «Ак Барса» уфимцам не хватает хладнокровия и мастерства, чтобы взломать оборону. Козлов отметил, что для победы в дерби не хватило одного гола в равных составах.
Кадровые решения
Тренерский штаб внес изменения в заявку и планирует усиление на следующей неделе.
- Александр Хохлачев пропустил матч, чтобы отдохнуть после двух энергозатратных выездных встреч.
- Артем Набиев заменил Хохлачева. Молодой игрок мог сравнять счет, но попал в перекладину.
- Шелдон Ремпал должен вернуться в строй на следующей неделе.
- Молодежь. Тренер отметил успехи Ахсянова (лидер «Толпара», вызван на Кубок Вызова) и Черного, но подчеркнул разницу между МХЛ и КХЛ. Вводить их в состав будут пошагово.
Новичок в команде
Козлов прокомментировал подписание Владимира Бутузова. Нападающий прилетает в Уфу сегодня. Тренерский штаб пообщается с игроком и решит, в какое звено его ставить. Козлов назвал Бутузова «свежей кровью» и отметил его неплохую игру в прошлом сезоне.
Что дальше
Команда не планирует «посыпать голову пеплом». Тренер призвал игроков иметь «короткую память» и готовиться к следующим играм. Впереди у «Салавата Юлаева» два домашних матча с хабаровским «Амуром».
«Зеленое дерби» между Уфой и Казанью — одно из самых принципиальных противостояний КХЛ. Текущая форма «Салавата» вызывает вопросы у болельщиков из-за снижения результативности. Подписание Владимира Бутузова рассматривается как оперативная мера менеджмента для усиления атакующего потенциала: в прошлом сезоне форвард набрал 41 очко в составе «Сибири».