Виктор Козлов назвал слабую дисциплину причиной неудачи с «Сочи»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что ключевой причиной поражения в матче против «Сочи» стала плохая дисциплина и шесть удалений, нарушившие ритм игры.
виктор козлов
©ХК "Салават Юлаев"

Наставник уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал пресс-службе хоккейного клуба итоги встречи с ХК «Сочи», завершившейся со счётом 1:2. По его словам, главным фактором, повлиявшим на исход, стала низкая дисциплина его подопечных.

Команда получила шесть удалений, что, по мнению тренера, разрушило целостность игры и сбило ритм. Козлов отметил, что хотя команда и показала себя неплохо в меньшинстве, большое количество штрафного времени является негативной тенденцией последних матчей. Он подчеркнул, что из-за этого на скамейке оказываются ключевые игроки атаки.

В матче дебютировал вратарь Илья Коновалов. Тренер оценил его первую игру как «довольно неплохую», приняв во внимание длительный перерыв в практике голкипера. Сам Коновалов в интервью отметил, что, несмотря на результат, получил положительные эмоции от дебюта.

Также на лёд вернулись капитан команды Григорий Панин и нападающий Пётр Хохряков, восстановившиеся после травм. Козлов пояснил, что решение о выходе Панина было принято после того, как тот сам подтвердил свою готовность. Игра Хохрякова, который также долго не играл, была оценена положительно.

Помимо этого, тренер объяснил перестановку в звеньях, поменяв местами Артура Фаизова и Максима Кузнецова. Это было сделано с целью добавить скорости в тройке нападения.

Поражение от «Сочи» стало для «Салавата Юлаева» вторым подряд. Ранее, 17 ноября, уфимцы уступили в овертайме ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:4. Эта серия неудач оставляет команду на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Проблема с дисциплиной действительно стала заметной в последних играх. Например, в матче против «Локомотива» 17 ноября уфимцы также получили несколько удалений, которые повлияли на ход встречи. Статистика показывает, что команда регулярно оказывается в меньшинстве, что мешает добиваться стабильных результатов.

