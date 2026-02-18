Виктор Козлов: Кузнецову было важно выиграть у «Трактора» в Челябинске

Виктор Козлов прокомментировал матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» (6:0), отметив игру Вязового, результативность Кузнецова и дисциплину команды.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча против челябинского «Трактора», который завершился победой уфимцев со счетом 6:0. Наставник отметил «сухой» матч вратаря Семёна Вязового, отсутствие удалений и высокую результативность нападающего Евгения Кузнецова, для которого эта встреча имела особое значение.

Бенефис Евгения Кузнецова и «сухарь» Семена Вязового

Евгений Кузнецов набрал в матче 4 очка (1 гол + 3 передачи). По словам Козлова, тренерскому штабу не пришлось специально мотивировать форварда. Хоккеист самостоятельно вышел на высокий уровень игры, так как для него было важно выиграть в родном Челябинске. Аналогичный настрой продемонстрировал и другой воспитанник челябинского хоккея — Егор Сучков.

Тренер отметил, что Кузнецов создаёт моменты и выводит партнёров на удобные позиции для завершения атак. Команда реализовала численное большинство, что стало важным фактором победы. Также Козлов выделил игру вратаря Семёна Вязового, которому полевые игроки помогли сохранить ворота «на замке».

Зачем Виктор Козлов перетасовал звенья по ходу матча?

В ходе матча тренерский штаб менял сочетания звеньев. Виктор Козлов хотел опробовать связку Евгения Кузнецова с Шелдоном Ремпалом. Егор Сучков добавил звену скорости, и они приняли участие в двух голах в начале встречи.

Позже Ремпала вернули в привычную тройку с легионерами. Козлов объяснил это тем, что Ремпалу нужно больше контролировать шайбу, чего ему не хватало в звене с Кузнецовым и Сучковым. Тройка легионеров, по мнению тренера, также показала хорошую игру, как и звенья Хохрякова и Ефремова.

Ноль удалений: о чем тренеры просили игроков перед игрой

«Салават Юлаев» провёл матч без единого удаления. Накануне игры тренеры провели собрание с командой, где попросили игроков концентрироваться исключительно на своих действиях и не реагировать на судейские решения.

Команда настраивалась на серьёзный матч, учитывая силу соперника. Козлов подчеркнул, что у «Трактора» сильный состав в атаке и обороне, несмотря на их крупное поражение в предыдущей игре в Омске. Уфимцы учли ошибки матча в Санкт-Петербурге и отыграли все 60 минут на высоком уровне.

Возвращение Хохлачева и голевая «засуха» Максима Кузнецова

В состав вернулся нападающий Александр Хохлачёв, пропустивший четыре недели из-за травмы. Тренер оценил его возвращение положительно: несмотря на паузу в игровой практике, форвард выполнил большой объём работы и качественно действовал в обороне.

Что касается Максима Кузнецова, который создаёт много моментов, но не набирает очки, Козлов посоветовал не фокусироваться на статистике. Для тренера важнее полезные действия игрока на льду, даже без результативных баллов.

Задача «Салавата Юлаева» перед стартом плей-офф КХЛ

«Салават Юлаев» продолжает борьбу за высокие места в Восточной конференции перед плей-офф. Виктор Козлов обозначил текущую задачу команды: готовиться к каждому следующему матчу последовательно, нарабатывая правильные привычки, чтобы подойти к плей-офф в лучшей форме. Победа над «Трактором» стала ответом на неудачный матч в Санкт-Петербурге.